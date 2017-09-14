budivelnik написав:Є освіта Можновладці створили умови по яким а - є програма для кожного року навчання, б - є місця навчання в - є вчителі які знають кого коли і де вчити г - є учні які знають де коли і що їх будуть вчити...
От тільки проблема Умови створені для всіх ОДНАКОВІ... а на виході Будівельників 5% і фантазерів 95%.. З чого б це? Хто винуватий?
За 15+ років пояснень ти так і не допетрив, що виходів два: - або сприятливі умови для середняків (тобто більшості). Тобто ще кращіумови необхідно робити; - або оті 5% настільки потужні, що витягують усіх інших (середняків, більшість). Як ото Боїнги-БМВ витягують.
Але ти і Ко (якщо можновладців-управлінців-регуляторів до цих 5% включити) витягли тільки себе... Бо спотужнічали лише на курі-зерно-махазин.
1 А що таке сприятливі умови для середняків? Чим вони відрізняються для вже створених? Розженемо бідняків. загнобимо 5% і будемо середняків возити на авто? 2 Ти ж викладав Ти знаєш алгоритм роботи викладача а - визначити рівень і можливості кожного б - працювати з тим хто дає найкращий результат в - замаскувати відвертого двієчника 3 На відміну від фантазерів - є реалії.... Так 5% можуть ДАТИ списати середнякам і цим покращити ВІРТУАЛЬНУ оцінку Так викладач , може понизити критерії і також покращити ВІРТУАЛЬНУ оцінку піднявши СЕРЕДНЮ.. але Реальна оцінка то залишиться реальною 4 Так , викладач може ( або 5% найсильніших) написати завдання (підтягнути когось).... Але знову ж РЕАЛЬНИЙ результат не зміниться. 5 Викладач створює умови (вказує що вчити ,де знайти і так далі) але викладач(найсильніші чи середняки) не будуть РОБИТИ(вчити ) за когось ...
От і виходить Умови створені для всіх А результат залежить від кожного окремо. І з цих ОКРЕМИХ результатів КОЖНОГО і буде складатись Загальний результат всіх.
ПС і взагалі вчи основи економіки. Земля-праця-капітал Спочатку все базувалось на наявності землі(як території звідки можна було видобути щось корисне зерно/копалини) з допомогою праці
і до 1600 року у загальносвітовому ВВП земля+праця займала 90%
Станом на сьогодні земля+праця-менше 30% праця+капітал - +/-70%.. при чому вплив капіталу підвищується , вплив праці зменшується, вплив землі зменшується до 10%.... Сьогоднішня війна це спроба тих чия економіка базується на земля+праця(викопні мало ефективні результати) затриматись і не розвалитись в цьому світі економічно
detroytred написав:Предметом було, як треба працювати можновладцям-управлінцям-регуляторам.
Ти працював можновладцем? В тебе є досвід? Ти чогось досяг в царині Державного управління? Може хоч якийсь економічний заклад закінчив? Ні Підсумовуємо Економічної освіти -нема Досвіду заробляння грошей - нема Досвіду роботи в державних структурах - нема...
То на якій підставі ти вирішив що ти розумніший двірника Каб Міну? Той хоч деколи підмітав за міністрами . а ти й цього не робив.
ПС Боронь Нас Боже від прожектерів, які все знають , але нічого ще до кінця не довели....
Є така річ, як навчання та реал за віконцем. Навчання показує, що можновладці-управлінці-регулятори реформують країни та через це отримують результат в країні. Реал за віконцем показує, що наші можновладці-управлінці-регулятори дали отой... результат.
Єдине що ти можеш побачити за віконцем - цуе порівняння картинки з різних віконець... А от ЗРОЗУМІТИ чому картинки різні, якщо ти не приймав участі у створенні картинок -ти не можеш. От і виходить Пробуєш аналізувати те в чому не розбираєшся... ПС я також відрізню синій колір на картині від червоного... але не ризикну вчити Мікеланджело -який краще використовувати.. Ба більше, я навіть не ризикну обговорити ікону написану моєю племінницею, яка на 35 років молодша від мене , але яка закінчила ЛНАМ і присвятила малюванню 20 років з 25 свого життя.
budivelnik написав:Єдине що ти можеш побачити за віконцем - цуе порівняння картинки з різних віконець...
не читав від початку, але є питання: чому найбагатша за ресурсами країна Європи (не кажучи про транзитні можливості, плюс вихід до двох морів) є найбіднішою у Європі? Я підозрюю що відповідь у будівельника щось типу "народ попався бракований, питома вага будівельників найнижча у світі, менше ніж в Еритреї, від того й усі проблеми". Тільки от чомусь головну проблему України Захід всі ці роки бачив саме в корупції та недостатніх реформах "можновладців-управлінців-регуляторів" а не в неправильних українцях
Подія сталася в Ніжинському районі Чернігівської області. Вогнеборці ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що виникла через атаку російських дронів. У цей момент ворог і завдав прицільного удару.