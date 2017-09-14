Додано: Вів 16 вер, 2025 16:44

detroytred написав: budivelnik написав: Є освіта

Можновладці створили умови по яким

а - є програма для кожного року навчання,

б - є місця навчання

в - є вчителі які знають кого коли і де вчити

г - є учні які знають де коли і що їх будуть вчити...



От тільки проблема

Умови створені для всіх ОДНАКОВІ... а на виході Будівельників 5% і фантазерів 95%..

За 15+ років пояснень ти так і не допетрив, що виходів два:

- або сприятливі умови для середняків (тобто більшості). Тобто ще кращіумови необхідно робити;

- або оті 5% настільки потужні, що витягують усіх інших (середняків, більшість). Як ото Боїнги-БМВ витягують.



Але ти і Ко (якщо можновладців-управлінців-регуляторів до цих 5% включити) витягли тільки себе...

Бо спотужнічали лише на курі-зерно-махазин. За 15+ років пояснень ти так і не допетрив, що виходів два:- або сприятливі умови для середняків (тобто більшості). Тобто ще кращіумови необхідно робити;- або оті 5% настільки потужні, що витягують усіх інших (середняків, більшість). Як ото Боїнги-БМВ витягують.Але ти і Ко (якщо можновладців-управлінців-регуляторів до цих 5% включити) витягли тільки себе...Бо спотужнічали лише на курі-зерно-махазин.

1 А що таке сприятливі умови для середняків?Чим вони відрізняються для вже створених?Розженемо бідняків. загнобимо 5% і будемо середняків возити на авто?2 Ти ж викладавТи знаєш алгоритм роботи викладачаа - визначити рівень і можливості кожногоб - працювати з тим хто дає найкращий результатв - замаскувати відвертого двієчника3 На відміну від фантазерів - є реалії....Так 5% можуть ДАТИ списати середнякам і цим покращити ВІРТУАЛЬНУ оцінкуТак викладач , може понизити критерії і також покращити ВІРТУАЛЬНУ оцінку піднявши СЕРЕДНЮ..алеРеальна оцінка то залишиться реальною4 Так , викладач може ( або 5% найсильніших) написати завдання (підтягнути когось)....Але знову ж РЕАЛЬНИЙ результат не зміниться.5 Викладач створює умови (вказує що вчити ,де знайти і так далі) але викладач(найсильніші чи середняки) не будуть РОБИТИ(вчити ) за когось ...От і виходитьУмови створені для всіхА результат залежить від кожного окремо.І з цих ОКРЕМИХ результатів КОЖНОГО і буде складатись Загальний результат всіх.ПСі взагалі вчи основи економіки.Земля-праця-капіталСпочатку все базувалось на наявності землі(як території звідки можна було видобути щось корисне зерно/копалини) з допомогою праціі до 1600 року у загальносвітовому ВВП земля+праця займала 90%Станом на сьогодніземля+праця-менше 30%праця+капітал - +/-70%.. при чому вплив капіталу підвищується , вплив праці зменшується, вплив землі зменшується до 10%....Сьогоднішня війна це спроба тих чия економіка базується на земля+праця(викопні мало ефективні результати) затриматись і не розвалитись в цьому світі економічно