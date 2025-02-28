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Revolut
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:43

Re: Revolut

Так хто відкрив новий Револют - чи є повноційний айбан, як з поповненням рахунку з українських карток, які комісії за сепа-перекази?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:41

  Faceless написав:Так хто відкрив новий Револют - чи є повноційний айбан, як з поповненням рахунку з українських карток, які комісії за сепа-перекази?

Є повноцінний айбан, починається з LT
BIC REVOLT21

З українскої картки пожна поповнити через Гпей.

сепа-переказ не робив.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:43

Re: Revolut

rollo написав:
  Faceless написав:Так хто відкрив новий Револют - чи є повноційний айбан, як з поповненням рахунку з українських карток, які комісії за сепа-перекази?

Є повноцінний айбан, починається з LT
BIC REVOLT21

З українскої картки пожна поповнити через Гпей.

сепа-переказ не робив.
Поповнювали з євро чи з гривневої картки? Які комісії?
Бо в них на сайті ні біса не зрозуміло по тарифах
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:50

В Revolut відреагували на претензії НБУ

«Revolut приділяє пріоритетну увагу дотриманню локальних нормативних вимог і провів ґрунтовну оцінку перед наданням послуг резидентам України на транскордонній основі. Наразі Revolut надає послуги українським клієнтам через Revolut Bank UAB, що базується в Литві та перебуває під наглядом Європейського Центрального Банку та Банку Литви. Ми пропонуємо лише рахунки в ЄС і не плануємо відкривати українські рахунки без додаткового дозволу. Revolut вже надає послуги сотням тисяч українських клієнтів у Європейському Союзі та за його межами. Ми пропонуємо миттєві платежі без комісії між користувачами Revolut, що об’єднують українські родини по всьому світу. Раніше ми повідомили українського регулятора про наші плани в Україні та в перспективі прагнемо отримати українську банківську ліцензію, тісно співпрацюючи з НБУ, щоб запропонувати українцям ще більше інноваційних фінансових послуг», — заявили в компанії.

https://news.finance.ua/ua/v-revolut-vi ... tenzii-nbu
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:51

  Faceless написав:
rollo написав:
  Faceless написав:Так хто відкрив новий Револют - чи є повноційний айбан, як з поповненням рахунку з українських карток, які комісії за сепа-перекази?

Є повноцінний айбан, починається з LT
BIC REVOLT21

З українскої картки пожна поповнити через Гпей.

сепа-переказ не робив.
Поповнювали з євро чи з гривневої картки? Які комісії?
Бо в них на сайті ні біса не зрозуміло по тарифах

Поповнював з валютної картки моно, але можна і з гривневої.
Комісії немає.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:21

Re: Revolut

rollo написав:
  Faceless написав:
rollo написав:Є повноцінний айбан, починається з LT
BIC REVOLT21

З українскої картки пожна поповнити через Гпей.

сепа-переказ не робив.
Поповнювали з євро чи з гривневої картки? Які комісії?
Бо в них на сайті ні біса не зрозуміло по тарифах

Поповнював з валютної картки моно, але можна і з гривневої.
Комісії немає.

Дякую.
З гривневої варто перевірити, бо не всі дозволяють автоконвертацію, але в принципі то не критично.
Валютний р2р з Пумба - 0.9%. В Моно здається 1%. Зі сторони отримувача може бути без комісії, але навряд можна взагалі без комісій обійтися. Але і так вже гуманно. Також був би вдячний- які ліміти на поповнення в місяць, чи можна їх підняти?
Які документи вимагало на етапі реєстрації? Достатньо закордонного паспорта, а чи вимагали підтвердження адреси - там, виписку від банку з адресою, чи квитанцію за комунальні з іменем і адресою?
Також, якщо далі відправляти по айбану. Цікаві ліміти і комісії.
Наприклад, у Геном при реєстрації достатньо паспорту і при заповнені анкети для фінмону немає потреби підтверджувати якимись довідками чи виписками. Адресу теж підтвердження не вимагає. Мені сходу дали ліміти по 10к євро в місяць.
Якщо поповнювати не їх тянучкою, просто по номеру картки, то з їх сторони комісії немає.
По айбану перекази з фіксованою комісією 1 євро.
От хотів порівняти умови
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:43

Faceless
Реєстрацію проходив через Дію, ніяких документів не потрібно.
Ліміти на поповнення вони не розкривають, ось що знайшов: "Автоматическая система безопасности устанавливает ежедневный лимит пополнения счета с карты / с помощью карты для всех клиентов, который обновляется каждые 24 часа. По соображениям безопасности мы не можем раскрывать величину лимита. Лимиты сбрасываются каждые 24 часа и автоматически корректируются по мере использования вами Revolut и формирования финансовой истории."
https://help.revolut.com/ru-EE/help/add ... -and-fees/
Sandor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:14

Re: Revolut

Sandor написав:Faceless
Реєстрацію проходив через Дію, ніяких документів не потрібно.
Ліміти на поповнення вони не розкривають, ось що знайшов: "Автоматическая система безопасности устанавливает ежедневный лимит пополнения счета с карты / с помощью карты для всех клиентов, который обновляется каждые 24 часа. По соображениям безопасности мы не можем раскрывать величину лимита. Лимиты сбрасываются каждые 24 часа и автоматически корректируются по мере использования вами Revolut и формирования финансовой истории."
https://help.revolut.com/ru-EE/help/add ... -and-fees/
Сама прозорість. Ліміти є, але ми вам їх не покажемо. Обламати можемо в будь-який момент. Я такого конченого підходу ще не бачив
Faceless
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