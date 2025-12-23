RSS
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 20:49

Re: Revolut

Проблеми не з рево, проблеми з кланом суверених дніпросефардів
які будують цифрове та фінансове чучхе

Я так розумію залишився тільки Ген якимось дивом до пори до часу
можливо Ген менше схожий на класичний банк з IBAN-рахунками
Якщо в Ген рахунок EUR то з нього можно буде відправити на IB ?
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 21:15

Re: Revolut

  fox767676 написав:Проблеми не з рево, проблеми з кланом суверених дніпросефардів
які будують цифрове та фінансове чучхе

Но Горох утверждает, что Украина ничего Революту запретить не могла, поэтому это ЕС так нас интегрирует :mrgreen: Дело ясное, что дело тёмное. Может "клан суверених дніпросефардів" и в ЕС сидит...

А если вспомнить чего пояснял НБУ, то фиг поймёшь чего в Украине можно, а чего нельзя. Вроде, как Revolut банковской деятельности в Украине действительно не вёл и чего в этой "принципиальной позиции НБУ" поддерживал тогда Горох тоже не ясно.

Вот, кстати, свежак от НБУ, где ... по прежнему ничего не понятно. Есть точка зрения, что украинцам разрешено открывать счета в иностранных банках, но почему-то каждому такому иностранному банку для этого нужно разрешение НБУ (а его вряд ли кто-то из иностранных вообще имеет). Но как-то НБУ её не чётко выражает.

  fox767676 написав:Якщо в Ген рахунок EUR то з нього можно буде відправити на IB ?

Почему нет? Обычный платёж внутри ЕС. Месяца три назад у меня проходил. С Paysera и Zen тоже можно. Но с такой "принципиальной позицией НБУ" нужно быть готовым, что и с IBKR украинцев попросят в любой момент. Сомневаюсь, что IBKR у НБУ получал какие-то разрешения.
