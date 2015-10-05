|
Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 23 гру, 2025 20:25
rjkz написав: Hotab написав:rjkz
Доречі про тепло
На дієті (день розвантаження, чи просто суттєве скорочення кількості їжі від звичного) суттєво впливає на теплообмін . Тіло економить ресурси і може бути холодно у звичному одязі)
Особливо це помітно коли падаєш на 1-3 дні на воду (колись практикував таке). .
Утром завтрак - 2 яйца и чашка кофе
.
в 7 утра.
в течении дня пью воду, не очень интенсивно.
обед примерно в 5 вечера. Уже второе не влезает, обычно суп/борщ с половиной цельнозерновой питы и внутри куриное джайро. Кофе.
Вечером чай с финиками или орехами или пастилой без сахара.
Вчера после работы уже было 213 паундов, но мне в течении дня не удалось пить воду, так случилось.
Я не гурман в кофе , турки-заварное не моё ,пил много лет растворимый Чибо блек-вайт , с началом войны пропало и ТУТ я вспомнил юношество и индийский кофе в жестяной банке , купил , начал пить и чуть не вырвало
. С того момента ни одной чашки кофе
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 21:32
Vadim_
индийский кофе в жестяной банке , купил , начал пить и чуть не вырвало
. С того момента ни одной чашки кофе
От би вам знайти індійську горілку і прокрутити такий фінт
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:09
Hotab написав:Vadim_
индийский кофе в жестяной банке , купил , начал пить и чуть не вырвало
. С того момента ни одной чашки кофе
От би вам знайти індійську горілку і прокрутити такий фінт
Фені??
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:12
Hotab написав:Vadim_
индийский кофе в жестяной банке , купил , начал пить и чуть не вырвало
. С того момента ни одной чашки кофе
От би вам знайти індійську горілку і прокрутити такий фінт
Можно в обычную водку насыпать индийский кофе 😁
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:46
Banderlog написав:
Фені
Фені
Hotab написав:Vadim_
индийский кофе в жестяной банке , купил , начал пить и чуть не вырвало
. С того момента ни одной чашки кофе
От би вам знайти індійську горілку і прокрутити такий фінт
??
шо це?
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:55
лучше кофе , на мой вкус, чем в пакетиках Аэрофлот в аэропорту Днепропетровск (1980+-) и бразильского Пеле в стеклянной банке(1985) не пил
Додано: Вів 23 гру, 2025 23:00
о господи.
Как вас земля носит?
Вы еще цикорий вспомните.
Додано: Вів 23 гру, 2025 23:14
Господар Вельзевула написав:
о господи.
Как вас земля носит?
Вы еще цикорий вспомните.
каждому своё
Додано: Вів 23 гру, 2025 23:18
Banderlog написав: Hotab написав:Vadim_
От би вам
индийский кофе в жестяной банке , купил , начал пить и чуть не вырвало
. С того момента ни одной чашки кофе
знайти індійську горілку і прокрутити такий фінт
А зачем?
