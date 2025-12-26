RSS
Чет 25 гру, 2025 12:52

Re: Revolut

ВIВ написав:
  Faceless написав:Genome

Оно ж платное.
І шо? 5 євро на місяць бо 50 на рік.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37134
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8284 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Чет 25 гру, 2025 12:59

  Faceless написав:
ВIВ написав:
  Faceless написав:Genome

Оно ж платное.
І шо? 5 євро на місяць бо 50 на рік.

Это для тех, кто успел (для удачно попавших даже какое-то время ещё без абонки). Для остальных (рега после 01.09.2025) уже или скоро будет в 4 раза больше.
Monthly account fee

20 EUR/month or 200 EUR/year (for Ukrainian clients registering on or after 16.12.2025)

Monthly account fee (previous promotions)

5 EUR/month or 50 EUR/year (for Ukrainian clients registered before 13.06.2025 and between 01.09.2025–15.12.2025)¹

¹ For clients registered between 01.09.2025–15.12.2025, the fee will increase to 20 EUR/month or 200 EUR/year starting from 14 February 2026, following an advance notice period.

0 EUR (for first-time Ukrainian clients registered between 13.06.2025 and 31.08.2025, valid until 13.06.2026)²

² The 0 EUR monthly fee offer is valid until June 13, 2026, for Ukrainians who registered their account before September 1, 2025.

Ну и для большинства ещё дополнительно 1 EUR за каждый исходящий платёж. Страшные деньги.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6368
З нами з: 23.03.18
Подякував: 90 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
 
3
8
Чет 25 гру, 2025 18:02

Цікаво як буде, якщо на рахунку нуль.
У мінус списують? 🤔
Чи непомітно накопичують борг, до першого ж поповнення?
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2678
З нами з: 24.08.10
Подякував: 123 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
 
1
3
Чет 25 гру, 2025 18:16

  Bobua написав:Цікаво як буде, якщо на рахунку нуль.
У мінус списують? 🤔
Чи непомітно накопичують борг, до першого ж поповнення?


на паузу ставлять поки 5-10 евро не сплатиш
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5000
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Чет 25 гру, 2025 19:06

Re: Revolut

Bobua написав:Цікаво як буде, якщо на рахунку нуль.
У мінус списують?
Чи непомітно накопичують борг, до першого ж поповнення?
Не списують за місяць, в якому не було руху по рахунку
Якщо на рахунку немає грошей, комісія висить в блокуваннях, після поповнення списується десь протягом доби
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37134
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8284 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Чет 25 гру, 2025 20:45

Re: Revolut

Trustee тоже всьо... Сьогодні у застосунку зникла карта, а в розділі "Новини" пише: "У зв'язку зі змінами структури та регуляції змушені повідомити про припинення обслуговування IBAN-рахунків в Trustee plus."
Sandor
 
Повідомлень: 50
З нами з: 27.08.20
Подякував: 53 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Чет 25 гру, 2025 20:47

Спробую вайз
adeges
 
Повідомлень: 4583
З нами з: 14.03.06
Подякував: 433 раз.
Подякували: 1066 раз.
 
Профіль
 
П'ят 26 гру, 2025 12:28

  adeges написав:Спробую вайз


Тот же револют, только без срахования вкладов к сожалению.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 884
З нами з: 03.02.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
 
