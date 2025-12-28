Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / ФінТех та Платіжні системи / Revolut Revolut + Додати

тему Відповісти

на тему ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.

#<1 ... 10111213 Додано: Суб 27 гру, 2025 16:59 Re: Revolut adeges написав: И страхования нет. Тут ничего не поделать И страхования нет. Тут ничего не поделать

Стремно Стремно ВIВ

Повідомлень: 885 З нами з: 03.02.21 Подякував: 18 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 гру, 2025 17:13 adeges Так дозволяють Wise відкрити рахунок якщо проживаєш в Україні? Цікавить саме IBAN європейський, карта не так потрібна. Sandor Повідомлень: 51 З нами з: 27.08.20 Подякував: 53 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 гру, 2025 19:14 Sandor написав: adeges Так дозволяють Wise відкрити рахунок якщо проживаєш в Україні? Цікавить саме IBAN європейський, карта не так потрібна. Так дозволяють Wise відкрити рахунок якщо проживаєш в Україні? Цікавить саме IBAN європейський, карта не так потрібна.

Ні Ні M-Audio Повідомлень: 3581 З нами з: 23.03.11 Подякував: 653 раз. Подякували: 526 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 гру, 2025 16:44 adeges написав: 100% Сперечатись з людиною, яка навела такі переконливі числа, майже неможливо. 100%Сперечатись з людиною, яка навела такі переконливі числа, майже неможливо.

Но я не против, если не тупо отрицать, а раскрыть вопрос Просто, как началось с просто числа, так я числом и ответил.



adeges написав: Для резидента України ви гарантовано не укладали договір з американською юрособою. Найімовірніше, договори з українськими резидентами укладається, як і для всіє Європи через Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) або іншу європейську юрособу IBKR залежно від продукту, а не через британську “UK-only” чи американську роздрібну структуру. Для резидента України ви гарантовано не укладали договір з американською юрособою. Найімовірніше, договори з українськими резидентами укладається, як і для всіє Європи через Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) або іншу європейську юрособу IBKR залежно від продукту, а не через британську “UK-only” чи американську роздрібну структуру.

А с кого за нарушение этой гарантии можно спросить? Я погуглил на английском. Там проверять своё отделение посылают куда конкретнее, чем на украинском:

Steps to Find Your IBKR Department/Entity

Log in to Client Portal: Access the Interactive Brokers website and log in to your Client Portal.

Access Reports: Click on the Performance & Reports menu, then select Statements.

Generate a Statement: Run a default or custom activity statement for any period.

View the Document: Your account's specific IBKR legal entity (e.g., Interactive Brokers Ireland Limited, Interactive Brokers LLC, Interactive Brokers Hong Kong Limited, etc.) and its registered office address will be displayed at the top of the activity statement.



Alternatively, you can access the Account Confirmation Letter under Reports > Other Reports to find this information.



На базовом аккаунте у меня в обоих местах IBLLC и ни слова про Ирландию кроме общих комментариев, что в принципе для кого-то оно существует. Более того, переключился на *F аккаунт, который мне для торговли металлами создали и тогда же и предупредили, что он британский (поэтому и нужен отдельный). Там в Account Confirmation Letter уже написано Interactive Brokers (U.K.) Ltd. Такое вот двойное нарушение.



adeges написав: PS. І раптом зясовується, що 20,000 євро, а не 250,000 доларів, і не 100%, а 90%. Трохи по-іншому виглядає, нє? PS. І раптом зясовується, що 20,000 євро, а не 250,000 доларів, і не 100%, а 90%. Трохи по-іншому виглядає, нє?

И даже если так, то это третьестепенно на самом деле. Как по мне, в первую очередь важно насколько вообще реалистично, что дойдёт до невыплаты вкладов. Во-вторую, что страховая не зажмёт компенсацию. В частности, в украинских "трастовых компаниях", опыт показал, что "все вклады застрахованы на полную сумму" - это правда (там и бумажный страховой полис давали подписывать). И если такое предлагается, значит потом ни компания, ни страховая компания ничего не отдадут.



Укрбанкам действительно страховка с лимитом побольше актуальна потому, что слишком уж часто они сыпятся. Ну вот дали 100% без ограничения суммы. Кому самое важное, чтобы размер страхового покрытия был побольше - однозначно в них. Правда, валюту отдадут в гривне, но это уже мелочи



100к евро в Революте - немного полезно. Именно потому, что он банк, а значит может довольно произвольно распоряжаться средствами клиентов. Реально потерять почти весь вклад, включая крипту и металлы, и останется только на двушку-трёшку в Киеве, но хоть такой шерсти клок.



В платёжках же и у брокеров IMHO покрытие не особенно важно потому, что, как правильно сказано, они не имеют права тратить средства клиентов на свои нужды и поэтому даже, если бизнес не пойдёт, то всё отдадут. Технически возможен (но когда мы говорим о компании, которая не вчера создана, крайне маловероятен) злой умысел и растрата всего. Но даже для таких параноиков не вижу особенного стрёма. На платёжках в любом случае нет смысла много денег держать. А если выплаты зажмёт IBKR, то это скорее всего будет уже такой мировой ппц, что и за Револют никто ничего не отдаст.



А что украинцам из Украины нужно для полноценной замены Революта, то я вообще не в курсе. Может и формальное страховое покрытие в 100к евро и не больше и не меньше. Мне нет, но мне говорили, что я не правильный украинец Но я не против, если не тупо отрицать, а раскрыть вопросПросто, как началось с просто числа, так я числом и ответил.А с кого за нарушение этой гарантии можно спросить? Я погуглил на английском. Там проверять своё отделение посылают куда конкретнее, чем на украинском:На базовом аккаунте у меня в обоих местах IBLLC и ни слова про Ирландию кроме общих комментариев, что в принципе для кого-то оно существует. Более того, переключился на *F аккаунт, который мне для торговли металлами создали и тогда же и предупредили, что он британский (поэтому и нужен отдельный). Там в Account Confirmation Letter уже написано Interactive Brokers (U.K.) Ltd. Такое вот двойное нарушение.И даже если так, то это третьестепенно на самом деле. Как по мне, в первую очередь важно насколько вообще реалистично, что дойдёт до невыплаты вкладов. Во-вторую, что страховая не зажмёт компенсацию. В частности, в украинских "трастовых компаниях", опыт показал, что "все вклады застрахованы на полную сумму" - это правда (там и бумажный страховой полис давали подписывать). И если такое предлагается, значит потом ни компания, ни страховая компания ничего не отдадут.Укрбанкам действительно страховка с лимитом побольше актуальна потому, что слишком уж часто они сыпятся. Ну вот дали 100% без ограничения суммы. Кому самое важное, чтобы размер страхового покрытия был побольше - однозначно в них. Правда, валюту отдадут в гривне, но это уже мелочи100к евро в Революте - немного полезно. Именно потому, что он банк, а значит может довольно произвольно распоряжаться средствами клиентов. Реально потерять почти весь вклад, включая крипту и металлы, и останется только на двушку-трёшку в Киеве, но хоть такой шерсти клок.В платёжках же и у брокеров IMHO покрытие не особенно важно потому, что, как правильно сказано, они не имеют права тратить средства клиентов на свои нужды и поэтому даже, если бизнес не пойдёт, то всё отдадут. Технически возможен (но когда мы говорим о компании, которая не вчера создана, крайне маловероятен) злой умысел и растрата всего. Но даже для таких параноиков не вижу особенного стрёма. На платёжках в любом случае нет смысла много денег держать. А если выплаты зажмёт IBKR, то это скорее всего будет уже такой мировой ппц, что и за Револют никто ничего не отдаст.А что украинцам из Украины нужно для полноценной замены Революта, то я вообще не в курсе. Может и формальное страховое покрытие в 100к евро и не больше и не меньше. Мне нет, но мне говорили, что я не правильный украинец moveton

Повідомлень: 6378 З нами з: 23.03.18 Подякував: 90 раз. Подякували: 780 раз. Профіль 3 8 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 гру, 2025 17:01 Что - то не приходит мне ничего про закрытие счета. rollo Повідомлень: 1446 З нами з: 20.10.19 Подякував: 54 раз. Подякували: 151 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 10111213 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_