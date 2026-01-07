RSS
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 10:50

Всім дякую. Вдалося добуцати Револют до працездатного стану, і з нього перевести 20 євро на Wise. Але все одно трохи не зрозуміло. Виходить, без якогось діючого рахунку ніяк нічого зробити не можна. Але якщо в людини вже є діючий рахунок, то їй тоді, може, і Wise не дуже потрібен. В даному випадку я б скоріше сказав, що хай Револют вже й буде, якщо б знав, що доведеться його відновлювати. Тільки цікавість довести все до кінця змустило завершити відкриття ще й Wise.
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 17:54

  M-Audio написав:Всім дякую. Вдалося добуцати Револют до працездатного стану, і з нього перевести 20 євро на Wise. Але все одно трохи не зрозуміло. Виходить, без якогось діючого рахунку ніяк нічого зробити не можна. Але якщо в людини вже є діючий рахунок, то їй тоді, може, і Wise не дуже потрібен. В даному випадку я б скоріше сказав, що хай Револют вже й буде, якщо б знав, що доведеться його відновлювати. Тільки цікавість довести все до кінця змустило завершити відкриття ще й Wise.


2.2%*70% річних для долару та фунтів, 0.8%*70% для євро. Цього нема у Революту. Плюс необмежені конвертації між валютами, якщо не помиляюсь: Револют за понад 1000 євро протягом плаваючих 30 календарних днів бере відсоток. Можливо вигідніша комісія при пересилці за межі єврозони.

і вайз корисний за диверсифікації ). ще можна підключити сюди Trade Republic або згаданы вище Interactive Brokers. Interactive Brokers для торгівлі тишком нишком краще, бо Trade Republic автоматично утримую податки у європейських юрисдикціях )
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 21:36

до речі, про корисність різного. тут випадково зайшов на пейпел, яким не користувався років 6 (і не планую), і побачив, що пропонують рік Perplexity Pro потестувати. Ну як можна було не погодитись? ) Поки не бачу особливих переваг перед чатоп ГПТ, може не так користуюсь
