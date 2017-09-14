Віце-спікер парламенту Франції Клеманс Гетте заявляє, що винесе на обговорення питання про вихід її країни з НАТО. Про це пона написала на своїй сторінці в Х.
"Сполучені Штати Трампа викрали главу держави у Венесуелі. Сполучені Штати Трампа підтримують і надають військову допомогу геноциду у Палестині. Сполучені Штати Трампа – загроза для Гренландії через можливу збройну анексію. Сполучені Штати Трампа бомблять народи, повністю порушуючи міжнародне право," - сказано в дописі Гетте.
"Більше ніж будь-коли виникає питання про участь Франції в Організації Північноатлантичного договору, військовому альянсі, який керується і обслуговує США. Я подаю пропозицію резолюції щодо планового виходу з НАТО, починаючи з виходу з її інтегрованого командування", - підсумувала вона.
Відповідає. А він був? На танкерах знайшли зброю? Якшо були такі повідомлення, то, будь ласка, посилання. Чи вам так просто закортіло?
ЛАД, навіть якщо ви пенс але на кордоні у вашому чумудані сплила наркота у вас великі проблеми ) тут десь так само ) 5 танкерів тіньового флоту за тиждень, американці спочатку юридично все оформлять у максимальній кількості міжнародних договорів, а потім використовують силу. Це і є різниця. Мадуро спочатку отримав за підписом блондинки яка є прокурором США орден за незаконний обіг наркоти, а вже потім була вистава. З Гренландією дивимось, там орден ніхто не дасть, то є проблема не для Трампа, але навіть цей великий завершувач війн не ризикує своєю дупою дуже сильно за законами США. Поки що... ) Може і ризикнути...
У меня наркоту никогда не находили. Хорошо прятал. Что тут "так само", не понял. Остальное тоже не понял - где и что "американці спочатку юридично все оформляли"?
prodigy написав:......... зброю не знайшли, бо 14 днів перегонів можна було не тільки викинути в океан забороні речовини, а взагали всю команду(при потребі) Крутіхін вчора натякав https://www.youtube.com/watch?v=pY6LbOiB_9E
Натякати можна на що завгодно. В Ираке тоже, помню, искали ОМП. В море там, вроде, ничего не выбрасывали. ОМП не нашли. Но и не надо. Дело было сделано.
prodigy написав:ЛАД
Віце-спікер парламенту Франції Клеманс Гетте заявляє, що винесе на обговорення питання про вихід її країни з НАТО. Про це вона написала на своїй сторінці в Х.
Пока нас согласятся принять в НАТО, глядишь, вступать некуда будет.
ЛАД написав:Напомню, что разговор начался именно с геополитики - с того, что я назвал операцию США по похищению Мадуро актом агрессии, а морскую блокаду и захваты судов применением права силы, а не "силы права".
Нагадаю Ми лупимо по торговим судам педерації всюди куди можемо дотягнутись... Це піратство? чи тероризм? Надіюсь навіть такий педерофіл як ти погодиться що це НАШЕ ПРАВО на ЗАХИСТ Крок №2 В педерації є СОЮЗНИК -венесуела, яка допомагає педерації нас обстрілювати шляхом зміцнення економіки педерації В нас є Союзник США який зміцнює нашу економічну і безпекову стійкість..
ЩО заважає США (як нашому союзнику) обмежити дії венесуели(союзник педерації) І як ці обмеження повинні сприймати МИ ?
ЛАД написав:budivelnik Ты, ..., уже не в первый раз говоришь о гвалтуванні моей внучки. Позаботься о своей. Пошли сыновей в армию, если сам не можешь. Я твою семью не трогал ни разу.
Ти знаєш що таке ПРИЧИНА і що таке наслідок? Тому коли ти створюєш ПРИЧИНУ - я ТОБІ приводжу НАСЛІДОК створення ТОБОЮ цієї ПРИЧИНИ. Тому не хочеш чути про ймовірне гвалтування педераційниками твоєї внучки - не піднімай теми про відповідальність України за напад педерації... Ми можемо ходити без трусів... але це не може слугувати причиною для гвалтування..
Тому хочеш внучці щастя - спробуй зрозуміти в чому твоя де-Більність.
Приємна новина для мене Удар АрЄшнІкАм по Львову - поставив мене в один ряд з терпилою ЛАДом... Він терпить КАБИ/Шахеди/С300... але шансів отримати на голову АрЄшнІк в нього відсутній- мінімальна відстань удару 700 км, а від Харкова до Капустиного Яру менше 700км.. Тому Ті хто боїться вундервафлі у Львові - може переселитись в Харків...
prodigy написав:ЛАД
Пока нас согласятся принять в НАТО, глядишь, вступать некуда будет.
Це ж треба бути таким впертим Франція вийшла з військової частини блоку НАТО ще за часів Де-Голя в 1966 році вікіпедія
На початку 1966 року французька влада оголосила про остаточний вихід із військової структури НАТО і заявила, що всі об'єкти Альянсу, а також об'єкти союзних військ Центральної Європи повинні залишити територію Франції якнайшвидше, але не пізніше квітня 1967 року[8].
Незабарившись, Північноатлантична рада ухвалила рішення щодо переведення всіх стратегічних об'єктів з Франції в інше місце. Допомогу миттєво запропонувала Бельгія[9]. У вересні цього ж року 14 країн-членів Комітету оборонного планування вирішили, що штаб Верховного головнокомандувача об'єднаними збройними силами НАТО в Європі буде перенесено з Парижа до містечка Касто поблизу Монса (Бельгія). На будівництво нового приміщення для штабу було відведено вкрай мало часу, проте будівництво було завершено у визначений термін і 31 березня 1967 року відбулась офіційна церемонія відкриття штабу.