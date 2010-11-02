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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:33
Коллеги, эти самки собак, в конце года обновляют данные, говорят, что рассылают смски.
так вот, эти твари не придумали ничего лучшего, для тех кто данные не обновил в указанный ими срок, как тупо блокировать все счета, без всякого предупреждения
отделения не в курсе ни сроков, кому когда обновлять, ни инфы о блокировках.
Мне смска не приходила - курица на кале сказал что может был сбой. Ответственности естественно никакой.
Кто не хочет на заправках читать смски, что недостаточно коштив, при том, что на счету их полно - звоните сами в калл и узнавайте, нужно ли вам обновить данные анкеты.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:38
Stringer написав:
Коллеги, эти самки собак, в конце года обновляют данные, говорят, что рассылают смски.
так вот, эти твари не придумали ничего лучшего, для тех кто данные не обновил в указанный ими срок, как тупо блокировать все счета, без всякого предупреждения
отделения не в курсе ни сроков, кому когда обновлять, ни инфы о блокировках.
Мне смска не приходила - курица на кале сказал что может был сбой. Ответственности естественно никакой.
Кто не хочет на заправках читать смски, что недостаточно коштив, при том, что на счету их полно - звоните сами в калл и узнавайте, нужно ли вам обновить данные анкеты.
В ІБ висить інфо про обновлення даних...вчора був останній день.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:53
V2 написав:VLADPn
Масова розсилка.
Особливої користі від картки зараз немає. Нехай знижують.
А мені підвищили
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:59
я не пользуюсь с марта. Смс пришла такая же. Причем, после марта лимит повышали процентов на 20.
В сентябре в ходе очередного обзвона иванофранкивськи дивчата предупреждали, что лимит обнулят, если и дальше буду игнорировать их прелести.
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