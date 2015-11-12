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Перевод валюты из
России в Украину ($)

Перевод валюты из России в Украину ($)
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2016 13:07

Перевод валюты из России в Украину ($)

Привет.
Нужно получить перевод.
Посоветуйте оптимальный банк, систему? Какие % ставки?
Algry
 
Повідомлень: 3
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Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2016 17:11

Все зависит от суммы.
Самый простой, но дорогой способ - Вестерн Юнион.
Дешевле, но муторней - SWIFT перевод со счета на счет.
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ТупУм
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Повідомлень: 5369
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2016 23:20

Re: Перевод валюты из России в Украину ($)

Можно с карты на карту перевести. На Фидомаркете работает. Карты получателей - только украинские карты в гривне.
pivnembo
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2016 13:57

  ТупУм написав:Все зависит от суммы.
Самый простой, но дорогой способ - Вестерн Юнион.
Дешевле, но муторней - SWIFT перевод со счета на счет.

Вестерн 1,3 - 1% на суммах от 200 дол, если получать через 12 часов. Раньше попадались тарифы 0,5%. Золотая корона иногда хорошие тарифы предлагает.
Не уверен, что свифт дешевле...
ol_zy
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Повідомлень: 4401
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Подякував: 279 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:05

Re: Перевод валюты из России в Украину ($)

  ol_zy написав:Золотая корона иногда хорошие тарифы предлагает.


Золотая Корона - фсё! Сейчас только Вестерн и Маниграм из РФ.
Mavr
 
Повідомлень: 14
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