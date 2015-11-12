Привет.
Нужно получить перевод.
Посоветуйте оптимальный банк, систему? Какие % ставки?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 24 лют, 2016 13:07
Перевод валюты из России в Украину ($)
Привет.
Нужно получить перевод.
Посоветуйте оптимальный банк, систему? Какие % ставки?
Додано: Сер 24 лют, 2016 17:11
Все зависит от суммы.
Самый простой, но дорогой способ - Вестерн Юнион.
Дешевле, но муторней - SWIFT перевод со счета на счет.
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Додано: Сер 24 лют, 2016 23:20
Re: Перевод валюты из России в Украину ($)
Можно с карты на карту перевести. На Фидомаркете работает. Карты получателей - только украинские карты в гривне.
Додано: Пон 28 бер, 2016 13:57
Вестерн 1,3 - 1% на суммах от 200 дол, если получать через 12 часов. Раньше попадались тарифы 0,5%. Золотая корона иногда хорошие тарифы предлагает.
Не уверен, что свифт дешевле...
Додано: Вів 15 тра, 2018 16:05
Re: Перевод валюты из России в Украину ($)
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