RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Радабанк

Радабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 3.7 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
43%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:56

Сберегательные счета

Думаю, что все, кого это касается СМС уже получили, но на всякий случай оставлю это здесь.
https://www.radabank.com.ua/ua/aktivaciya-nachisleniya-procentov-na-ostatok-v-mobilnom-prilozhenii-radabank-v-rb24/
Вам потрібно активувати нарахування процентів на залишок власних коштів та продовжувати отримувати додатковий дохід. Адже без активації відсотки на залишок коштів припинять нараховуватися.


Смысл сего действа от меня ускользает, но таковы новые реалии. Новшество касается и старых счетов.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5031
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2806 раз.
Подякували: 7255 раз.
 
Профіль
13
8
13
1
  #<1 ... 28293031
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Adast, Intento, jump, MASolomko, melkh, Slx, ygn, Искатель і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17149)
13.07.2020 15:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.