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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 14:56
Думаю, что все, кого это касается СМС уже получили, но на всякий случай оставлю это здесь.https://www.radabank.com.ua/ua/aktivaciya-nachisleniya-procentov-na-ostatok-v-mobilnom-prilozhenii-radabank-v-rb24/
Вам потрібно активувати нарахування процентів на залишок власних коштів та продовжувати отримувати додатковий дохід. Адже без активації відсотки на залишок коштів припинять нараховуватися.
Смысл сего действа от меня ускользает, но таковы новые реалии. Новшество касается и старых счетов.
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