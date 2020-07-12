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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 3.7 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
43%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:56

Сберегательные счета

Думаю, что все, кого это касается СМС уже получили, но на всякий случай оставлю это здесь.
https://www.radabank.com.ua/ua/aktivaciya-nachisleniya-procentov-na-ostatok-v-mobilnom-prilozhenii-radabank-v-rb24/
Вам потрібно активувати нарахування процентів на залишок власних коштів та продовжувати отримувати додатковий дохід. Адже без активації відсотки на залишок коштів припинять нараховуватися.


Смысл сего действа от меня ускользает, но таковы новые реалии. Новшество касается и старых счетов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:36

не вижу смысла использовать, если вход и/или выход платный. С мутными темами.

УкрГаз - наше всё :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:49

Re: Радабанк

  proftpd66 написав:если вход и/или выход платный

Вхід і вихід налом на халяву.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:49

  proftpd66 написав:не вижу смысла использовать, если вход и/или выход платный. С мутными темами.

УкрГаз - наше всё :)
в газмясе гривну можно по СЕП вывести,без комиссии и больше 5000 за 1 платеж ( ощадбанка ) , а если внутри банка ,то депозит на 1 месяц
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:03

  Сибарит написав:Вам потрібно активувати нарахування процентів на залишок власних коштів та продовжувати отримувати додатковий дохід. Адже без активації відсотки на залишок коштів припинять нараховуватися

В депозитних картках не активується.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:43

  Квесторе_поверніться написав:
  proftpd66 написав:если вход и/или выход платный

Вхід і вихід налом на халяву.


если я не живу на метро Димеевская и не живу в самом центре, я должен ездить через весь Киев. Я могу снять доллары и евро в газ мясе в 0% и поменять на "районе" по цене рады или больше, вместо того как дурак ехать через весь киев в Зраду по 300-600грн за 2 стороны.

в газ-мясе горит 27.08, в зраде 27.15 :mrgreen:


Рада - Зрада! :twisted:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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  #<1 ... 28293031
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