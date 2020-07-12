http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Сибарит написав:Вам потрібно активувати нарахування процентів на залишок власних коштів та продовжувати отримувати додатковий дохід. Адже без активації відсотки на залишок коштів припинять нараховуватися
если я не живу на метро Димеевская и не живу в самом центре, я должен ездить через весь Киев. Я могу снять доллары и евро в газ мясе в 0% и поменять на "районе" по цене рады или больше, вместо того как дурак ехать через весь киев в Зраду по 300-600грн за 2 стороны.
в газ-мясе горит 27.08, в зраде 27.15
Рада - Зрада!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.