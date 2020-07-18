Попробував. Хоче код LOOKUP. А він не приходить, тому що не підключалось СМС-інформування. Або картка не підключена до технології 3DSecure.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 лип, 2020 16:13
Re: Радабанк
Попробував. Хоче код LOOKUP. А він не приходить, тому що не підключалось СМС-інформування. Або картка не підключена до технології 3DSecure.
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