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Радабанк

Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 3.7 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
43%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 16:13

Re: Радабанк

  1finanсier написав:В мене колись не вийшло стороннім п2п стягнути - декілька разів намагався на різні банки - отлуп. Вирішив, що через те, що депокартка - маестро. І забив


Попробував. Хоче код LOOKUP. А він не приходить, тому що не підключалось СМС-інформування. Або картка не підключена до технології 3DSecure.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 20:02

Re: Радабанк

  Сибарит написав:Сберегательные счета

смотрю тарифы радакард - за выход налом 0.75%, безналом 0.5%, оформление 75-150грн, как вы такие сбережения "готовите" ? :))
keep
 
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  #<1 ... 29303132
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