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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 лип, 2020 16:13
1finanсier написав:
В мене колись не вийшло стороннім п2п стягнути - декілька разів намагався на різні банки - отлуп. Вирішив, що через те, що депокартка - маестро. І забив
Попробував. Хоче код LOOKUP. А він не приходить, тому що не підключалось СМС-інформування. Або картка не підключена до технології 3DSecure.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 20:02
Сибарит написав:
Сберегательные счета
смотрю тарифы радакард - за выход налом 0.75%, безналом 0.5%, оформление 75-150грн, как вы такие сбережения "готовите" ?
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Додано: Сер 22 лип, 2020 20:08
ricardo написав: 1finanсier написав:
В мене колись не вийшло стороннім п2п стягнути - декілька разів намагався на різні банки - отлуп. Вирішив, що через те, що депокартка - маестро. І забив
Попробував. Хоче код LOOKUP. А він не приходить, тому що не підключалось СМС-інформування. Або картка не підключена до технології 3DSecure.
А на який банк пробували? Бо у мене навіть справа до коду не доходила.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 06:42
1finanсier написав: ricardo написав: 1finanсier написав:
В мене колись не вийшло стороннім п2п стягнути - декілька разів намагався на різні банки - отлуп. Вирішив, що через те, що депокартка - маестро. І забив
Попробував. Хоче код LOOKUP. А він не приходить, тому що не підключалось СМС-інформування. Або картка не підключена до технології 3DSecure.
А на який банк пробували? Бо у мене навіть справа до коду не доходила.
На А-банк. Але не пройде на жоден. Тому що Маестро.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:19
Радабанк закриває одне відділення у Львові (на Бандери).
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Додано: Вів 08 вер, 2020 16:52
Шановний Клієнте!
Поповнюєте свою картку РАДАБАНКу з картки іншого банку через сторонній сервіс? Не треба так.Ми впровадили для Вас новий сервіс у RB24: поповнення своєї картки з картки будь-якого іншого українського банку. Цілодобове зарахування за лічені хвилини.А ще, до 1 жовтня 2020 року – це абсолютно безкоштовно.Щоб скористатися сервісом оновіть додаток. А краще, налаштуйте в смартфоні автоматичне оновлення.
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greenozon
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Додано: Вів 08 вер, 2020 17:04
greenozon написав:
Шановний Клієнте!
Поповнюєте свою картку РАДАБАНКу з картки іншого банку через сторонній сервіс? Не треба так.Ми впровадили для Вас новий сервіс у RB24: поповнення своєї картки з картки будь-якого іншого українського банку. Цілодобове зарахування за лічені хвилини.А ще, до 1 жовтня 2020 року – це абсолютно безкоштовно.Щоб скористатися сервісом оновіть додаток. А краще, налаштуйте в смартфоні автоматичне оновлення.
Аж целый месяц
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Adast
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Додано: Вів 08 вер, 2020 21:24
Adast написав: greenozon написав:
Шановний Клієнте!
Поповнюєте свою картку РАДАБАНКу з картки іншого банку через сторонній сервіс? Не треба так.Ми впровадили для Вас новий сервіс у RB24: поповнення своєї картки з картки будь-якого іншого українського банку. Цілодобове зарахування за лічені хвилини.А ще, до 1 жовтня 2020 року – це абсолютно безкоштовно.Щоб скористатися сервісом оновіть додаток. А краще, налаштуйте в смартфоні автоматичне оновлення.
Аж целый месяц
зато по барскі
ухххх, шиканем!
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Додано: Вів 08 вер, 2020 21:30
Adast написав:
Аж целый месяц
Ні. Лише до кінця вересня.
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