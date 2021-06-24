RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Радабанк

Радабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Радабанк 3.7 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
43%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 11:56

Re: Радабанк

кто заметил, подняли ставку по $$ депо на 0.5%, вроде с 24.02
keep
 
Повідомлень: 171
З нами з: 20.11.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 10:45

  cohan написав:
  ricardo написав:
  greenozon написав:в ІБ банку зліва зверху побачив цікаву інформацію -

А мене в ІБ не впускає, лише через смартфон. Пароль вводжу однаковий.


смс приходит? может время жизни смс истекать, у них подтормаживает


Пише "Доступ запрещен".
Я вже і пароль поміняв зі смартфону, через ІБ не впускає.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 692
З нами з: 20.03.09
Подякував: 324 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 10:51

  ricardo написав:
Пише "Доступ запрещен".
Я вже і пароль поміняв зі смартфону, через ІБ не впускає.


возможно, надо актуализацию пройти, позвоните в саппорт

меня Рада поразила некой неграмотностью саппорта, обещали перезвонить, перезвонили, но все равно толком на вопрос не ответили, про лимиты, кажется,
изучал в кассе опытным путем... но пока зачастую курс обмена у них самый выгодный
cohan
 
Повідомлень: 2050
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:15

Чего лежит сайт? Кто скажет такое часто бывает???
ihorsic
 
Повідомлень: 582
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 21:17

  ihorsic написав:Чего лежит сайт? Кто скажет такое часто бывает???


редко
но они его сами делают, так что может всякое быть
cohan
 
Повідомлень: 2050
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lost, makor06 і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95634)
24.06.2021 22:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.