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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 бер, 2021 11:56
Re: Радабанк
кто заметил, подняли ставку по $$ депо на 0.5%, вроде с 24.02
Додано: П'ят 12 бер, 2021 10:45
Пише "Доступ запрещен".
Я вже і пароль поміняв зі смартфону, через ІБ не впускає.
Додано: П'ят 12 бер, 2021 10:51
возможно, надо актуализацию пройти, позвоните в саппорт
меня Рада поразила некой неграмотностью саппорта, обещали перезвонить, перезвонили, но все равно толком на вопрос не ответили, про лимиты, кажется,
изучал в кассе опытным путем... но пока зачастую курс обмена у них самый выгодный
Додано: Чет 24 чер, 2021 21:17
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