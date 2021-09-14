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Радабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 сер, 2021 11:58
спасибо , Антистресом пользуюсь ..но эт пока он есть ..для фиверсификации , то тут вроде как на год ...
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lincoln2
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Додано: Нед 15 сер, 2021 12:55
cohan написав:
а вот прОцент считать надо
грамотно, я раньше гауссовским подходом пользовался (1+n)/2 и он в целом верен, но добрые маркетологи этот ряд любят грамотно ломать, так что итоговая годовая получается на 0,5-1% меньше кажущейся на глаз
Для линейной функции - да, этот подход верен.
Да и обсуждаемый депо описывается линейной функцией. Так что - всё правильно.
Другое дело - что есть предложения менее геморные и одновременно более выгодные.
Но то такое
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mustbe
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Додано: Нед 15 сер, 2021 19:11
mustbe написав: cohan написав:
а вот прОцент считать надо
грамотно, я раньше гауссовским подходом пользовался (1+n)/2 и он в целом верен, но добрые маркетологи этот ряд любят грамотно ломать, так что итоговая годовая получается на 0,5-1% меньше кажущейся на глаз
Для линейной функции - да, этот подход верен.
Да и обсуждаемый депо описывается линейной функцией. Так что - всё правильно.
Другое дело - что есть предложения менее геморные и одновременно более выгодные.
Но то такое
все верно ...ток по менее геморойным и более выгодным , буйки могут не пускать ... ну и то что более выгодные могут прикрутить в скором времени ...
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lincoln2
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Додано: Пон 23 сер, 2021 16:53
mustbe написав: cohan написав:
а вот прОцент считать надо
грамотно, я раньше гауссовским подходом пользовался (1+n)/2 и он в целом верен, но добрые маркетологи этот ряд любят грамотно ломать, так что итоговая годовая получается на 0,5-1% меньше кажущейся на глаз
Для линейной функции - да, этот подход верен.
Да и обсуждаемый депо описывается линейной функцией. Так что - всё правильно.
Другое дело - что есть предложения менее геморные и одновременно более выгодные.
Но то такое
Тут с какой стороны посмотреть. Если каждые 7 дней полученные проценты снова куда-то вкладывать, то явно перспективнее смотрелся бы вклад от 14,3 к 6,5%, чем наоборот, если вклад без пополнения.
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candidat
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Додано: Пон 06 вер, 2021 16:16
В отделениях этого банка обычно купюры $ новенькие, мне нравится у них обслуживатся
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_Klim
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Додано: Вів 07 вер, 2021 15:12
_Klim написав:
В отделениях этого банка обычно купюры $ новенькие, мне нравится у них обслуживатся
Вчера сглазил, сегодня обслужили очень плохо( 20мин в очереди + мятые потертые купюры=(
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_Klim
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Додано: Сер 15 вер, 2021 09:45
_Klim написав: _Klim написав:
В отделениях этого банка обычно купюры $ новенькие, мне нравится у них обслуживатся
Вчера сглазил, сегодня обслужили очень плохо( 20мин в очереди + мятые потертые купюры=(
у них последнее время жуткие очереди
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Феодал
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