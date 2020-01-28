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Основи інвестування і допомога інвестору-початківцю. Як вкладати гроші в цінні папери? Портфельні інвестиції в акції та цінні папери та інвестиційний менеджмент в Україні.
Додано: Сер 16 бер, 2016 19:37
У що зараз можна вкласти невелику сумму?
У що зараз можна вкласти невелику сумму? Порадьте. Хто що знайшов? Чи може комусь потрібен не дуже багатий інвестор?
Додано: Чет 18 сер, 2016 11:53
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Додано: Пон 31 жов, 2016 15:32
Re: У що зараз можна вкласти невелику сумму?
а есть смысл сейчас вкладывать в мелкую торговлю не продукты?
Додано: Чет 03 лис, 2016 15:14
BRAT2 смотря какой именно продукт, есть ли на него спрос, где вы собираетесь его продавать, как продавать и т.д.
Додано: Вів 15 лис, 2016 23:14
Re: У що зараз можна вкласти невелику сумму?
можно в недвижимость. Однокомнатная квартира на вторичке - всегда полезная инвестиция с хорошей рентабельностью.
Додано: Пон 21 лис, 2016 13:19
Пока я разбираюсь в одном направлении - Валютный рынок(Форекс). Входить можно и со 100$, только учитывая, что в месяц в среднем 10% дохода, то сами можете подумать, насколько долго вы будете увеличивать свой инвестиционный портфель.
Додано: Сер 07 чер, 2017 17:19
Re: У що зараз можна вкласти невелику сумму?
Дивлячись на скільки невелика сума.Я б наприклад краще купила б золото, на нього ціна ніколи не впаде.
Додано: П'ят 15 бер, 2019 17:58
вы хоть сюда не вкладывали? -
Додано: Сер 29 січ, 2020 11:33
Re: У що зараз можна вкласти невелику сумму?
Можно в собственное образование. Один из самых лучших видов инвестиций. Новые знания позволят найти новые источники дохода.Для интересующихся темой инвестиций, могу порекомендовать Академию Частного Инвестора.
Додано: Сер 29 січ, 2020 13:11
Як Фінансовий консультант, скажу, що сьогодні можна почати інвестування і зі 100 гривень. Ми навіть студентам маємо що запропонувати у їхній "інвестиційний портфель". Єдине- потрібно знати правила інвестування і дотримуватись їх. До кожного підходжу індивідуально і рекомендую лише перевірені та надійні міжнародні проекти. А далі усе залежить від тривалості інвестиції, суми, ризиків і що саме хочете отримати. Якщо маєте бажання розглянути Вашу можливість, задзвоніть або напишіть у Вайбер чи Телеграм на номер 0662282813 Андрій.
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