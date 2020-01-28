RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Основи інвестування
/
У що зараз можна
вкласти невелику сумму?

У що зараз можна вкласти невелику сумму?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Основи інвестування і допомога інвестору-початківцю. Як вкладати гроші в цінні папери? Портфельні інвестиції в акції та цінні папери та інвестиційний менеджмент в Україні.
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2016 19:37

У що зараз можна вкласти невелику сумму?

У що зараз можна вкласти невелику сумму? Порадьте. Хто що знайшов? Чи може комусь потрібен не дуже багатий інвестор?
mashkay
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2016 11:53

mashkay, Рекомендую Вам этот проект - краудфандинг, на сегодняшний день это очень надежная система заработка. Вот ссылка для регистрации в проекте: http://x-cf.com/?ref=eDoY А если будут вопросы-пиши мне: svetlanadonc ,donts.s .
magbet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 11.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2016 15:32

Re: У що зараз можна вкласти невелику сумму?

а есть смысл сейчас вкладывать в мелкую торговлю не продукты?
BRAT2
 
Повідомлень: 9
З нами з: 08.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2016 15:14

BRAT2 смотря какой именно продукт, есть ли на него спрос, где вы собираетесь его продавать, как продавать и т.д.
SIRIUS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 95
З нами з: 18.11.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2016 23:14

Re: У що зараз можна вкласти невелику сумму?

можно в недвижимость. Однокомнатная квартира на вторичке - всегда полезная инвестиция с хорошей рентабельностью.
stepannegoda
Аватар користувача
 
Повідомлень: 96
З нами з: 06.08.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2016 13:19

Пока я разбираюсь в одном направлении - Валютный рынок(Форекс). Входить можно и со 100$, только учитывая, что в месяц в среднем 10% дохода, то сами можете подумать, насколько долго вы будете увеличивать свой инвестиционный портфель.
Dmytro_Pidburtnii
 
Повідомлень: 14
З нами з: 19.08.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2017 17:19

Re: У що зараз можна вкласти невелику сумму?

Дивлячись на скільки невелика сума.Я б наприклад краще купила б золото, на нього ціна ніколи не впаде.
Надеждачка
 
Повідомлень: 88
З нами з: 07.10.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2019 17:58

  Dmytro_Pidburtnii написав:Пока я разбираюсь в одном направлении - Валютный рынок(Форекс). Входить можно и со 100$, только учитывая, что в месяц в среднем 10% дохода, то сами можете подумать, насколько долго вы будете увеличивать свой инвестиционный портфель.


вы хоть сюда не вкладывали? -
https://glavpost.ua/bolee-70-millionov- ... dy-detali/
Шабдусарды-оглы
Аватар користувача
 
Повідомлень: 61
З нами з: 07.03.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:33

Re: У що зараз можна вкласти невелику сумму?

Можно в собственное образование. Один из самых лучших видов инвестиций. Новые знания позволят найти новые источники дохода.Для интересующихся темой инвестиций, могу порекомендовать Академию Частного Инвестора.
Milena_
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:11

Як Фінансовий консультант, скажу, що сьогодні можна почати інвестування і зі 100 гривень. Ми навіть студентам маємо що запропонувати у їхній "інвестиційний портфель". Єдине- потрібно знати правила інвестування і дотримуватись їх. До кожного підходжу індивідуально і рекомендую лише перевірені та надійні міжнародні проекти. А далі усе залежить від тривалості інвестиції, суми, ризиків і що саме хочете отримати. Якщо маєте бажання розглянути Вашу можливість, задзвоніть або напишіть у Вайбер чи Телеграм на номер 0662282813 Андрій.
:wink:
andreytim13
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.02.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.