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Купюра 500 євро.
Що з нею буде?

Купюра 500 євро. Що з нею буде?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2016 15:30

Купюра 500 євро. Що з нею буде?

Купюра 500 євро. Що з нею буде?


Отакі от неприємні новини для шанувальників "цінного паперу":
Купюри номіналом у 500 євро можуть вилучити з обігу. Як зазначив у понеділок, 15 лютого, глава Європейського центробанку (ЄЦБ) Маріо Драгі під час виступу в одному з комітетів Європарламенту, ЄЦБ зараз розмірковує над таким кроком. Однак Драгі не відповів на запитання, чи й справді купюри вилучатимуть. Керівник регулятора також запевнив, що цей захід не матиме нічого спільного з обмеженням обігу готівкових грошей.
http://www.dw.com/uk/%D1%94%D1%86%D0%B1 ... a-19050457

Німецьке ділове видання Handelsblatt повідомило 15 лютого, з посиланням на свої джерела в ЄЦБ, що рада регулятора більшістю голосів ухвалила попереднє рішення про вилучення 500-єврових купюри з обігу. Як зазначає видання, остаточного рішення про вилучення згаданої купюри можна чекати через кілька місяців.
http://ukranews.com/news/199614.Kupyuri ... cheniya.uk



Чи пора вже рубати "грушу", викопувати єври і бігти з ними в банки? :?
Чи ще буде час?

В ідеалі купюри мали би бути в обігу аж до повного зношення. Бо в їх виробництво вкладені ж якісь гроші!
Крім того, якщо вже так їх турбує терор.діяльність, то мали би отакий-от гарний маркер як 500-єрова купюра для відстеження тієї діяльності...
І для законослухняних власників 500-єврівок теж буде приємно володіти таким раритетом. І майже що колекційною цінністю:) Може ще й у ціні зростатиме...

А вилучаючиз обігу 500, а потім ще й 200,100 євро, і навіть 100$ (1 купюра = 1грам), вони ж "довідміняються" до того, що почнеться ігнорування "паперу" і шалене використання золота (1 грам = ?50$). Ціна зросте...
У нас кожна третя працездатна людина є безробітною.
Або, іншими словами: двоє вкрали право на працю у третього (14млн.людей*5днів=20*3.5). Тому так і живемо...: https://m.facebook.com/groups/261683110 ... 40719&_rdr
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2016 19:44

Суперечливі новини:

До кінця 2018 року купюра в 500 євро буде вилучена з обігу
Новини України › Економіка 04.05.2016 - 23:45

Купюра номіналом у 500 євро буде до кінця 2018 року вилучена з обігу на території Євросоюзу. Про це оголосила у середу, 4 травня, Рада Європейського центробанку (ЄЦБ), передає DW.

Скасування найбільшої євробанкноти викликано боротьбою проти фінансування терористичної діяльності та нелегальної трудової зайнятості.

"Банкнота в 500 євро є інструментом для протизаконних дій", - сказав голова банку Маріо Драгі.

Банкноти в 500 євро замінять видозмінені купюри номіналом 100 і 200 євро. А тим часом, до кінця 2018 року всі 500-єврові банкноти, які знаходяться в обігу, залишаться повноправним платіжним засобом та їх обмін не буде обмежений.

https://www.rbc.ua/ukr/news/kontsa-2018 ... 92868.html



Купюра в 500 евро будет изъята из оборота
Русская служба DW, 5 мая 2016, 09:29

Купюра в 500 евро будет постепенно изъята из оборота, сообщил Европейский центробанк
Упразднение самой крупной евробанкноты объясняется борьбой с преступностью.
Купюра достоинством 500 евро будет постепенно изыматься из оборота на территории Евросоюза, ее заменят видоизмененные банкноты номиналом 100 и 200 евро. Об этом объявил Совет Европейского центробанка (ЕЦБ).
К концу 2018 года будет прекращен выпуск новых банкнот. При этом все находящиеся в обращении 500-евровые банкноты останутся полноправным платежным средством, их обмен не будет ограничен.

http://korrespondent.net/business/finan ... yz-oborota


Але, якщо навіть у ЄС 500-єврівки й можна буде здавати в банки (все наступне століття?), то навряд чи в Україні так вдасться...
Чи як? Хтось знає більше?
У нас кожна третя працездатна людина є безробітною.
Або, іншими словами: двоє вкрали право на працю у третього (14млн.людей*5днів=20*3.5). Тому так і живемо...: https://m.facebook.com/groups/261683110 ... 40719&_rdr
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2016 21:44

Раз про это говорят, ничего страшного не будет. Вот за бакс я бы попереживал.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:54

Re: Купюра 500 євро. Що з нею буде?

А как нынче с 500 евро банкнотой дела обстоят?
Обменники/банки в Украине принимают?
Или с ней только дорога в Нацбанк/Укрэксимбанк?
Arbitr
 
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Arbitr Обменки Киева принимают без вопросов.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:02

  hxbbgaf написав:Раз про это говорят, ничего страшного не будет. Вот за бакс я бы попереживал.

Все ещё переживаете?)))
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:42

  lubarec написав:Arbitr Обменки Киева принимают без вопросов.

В отличие от Нацбанка, которыый не принимает никак вообще ничего из валют ни по какой цене у физических лиц - кроме разве что на экспертизу по поводу подлинности. :mrgreen:
jabba
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