Купюра 500 євро. Що з нею буде?

500 євро буде до кінця 2018 року вилучена з обігу

А тим часом, до кінця 2018 року всі 500-єврові банкноти, які знаходяться в обігу, залишаться повноправним платіжним засобом та їх обмін не буде обмежений.

До кінця 2018 року купюра в 500 євро буде вилучена з обігуНовини України › Економіка 04.05.2016 - 23:45Купюра номіналом уна території Євросоюзу. Про це оголосила у середу, 4 травня, Рада Європейського центробанку (ЄЦБ), передає DW.Скасування найбільшої євробанкноти викликано боротьбою проти фінансування терористичної діяльності та нелегальної трудової зайнятості."Банкнота в 500 євро є інструментом для протизаконних дій", - сказав голова банку Маріо Драгі.Банкноти в 500 євро замінять видозмінені купюри номіналом 100 і 200 євро.