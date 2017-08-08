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Кредитная программа
"КУБ" ? Есть вопрос.

Кредитная программа "КУБ" ? Есть вопрос.
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2016 18:37

Кредитная программа "КУБ" ? Есть вопрос.

Здравствуйте, у меня следующая ситуация. Есть карта Приватбанка "Универсальная" на ней задолженность чуть больше 5000 грн. Нашел предложение от Приватбанка по программе "КУБ", у них есть предложение, что если у вас есть задолженность они ее гасят, сумма переносится на счет "Миттєва розстрочка" где вы ее в последствие гасите ровными платежами, в течении года и т.д. Собственно все это можно у них на сайте прочитать.

Меня интересует несколько моментов, от поддержки ничего добиться невозможно, вся надежда на вас.
-Там написано, что можно взять до 50000 грн., могут ли они мне погасить 5000 и выдать еще 45000 в пользование и как тогда гаситься кредит;
-Если они гасят 5000 моего кредита, после чего освабождаеться кредитные деньги на карте и я опять беру 5000, то я оплачиваю два кредита ?;

Заранее благодарен за помощь.
puaritanec
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2016 02:38

Всё верно.

Будет еще доступна "митева рассрочка"
vkreditkiev
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2016 19:19

Re: Кредитная программа "КУБ" ? Есть вопрос.

Киньте пожалуйста ссылочку,Что то на сайте Привата не могу найти эту программу.
наум приходящий
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2016 19:42

наум приходящий
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2016 22:28

Спасибо)))
наум приходящий
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 20:09

puaritanec
Да, все верно. Там получается два кредита((((
Olenka Nik
 
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