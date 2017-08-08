Кредитная программа "КУБ" ? Есть вопрос.

Додано: Вів 19 кві, 2016 18:37

Здравствуйте, у меня следующая ситуация. Есть карта Приватбанка "Универсальная" на ней задолженность чуть больше 5000 грн. Нашел предложение от Приватбанка по программе "КУБ", у них есть предложение, что если у вас есть задолженность они ее гасят, сумма переносится на счет "Миттєва розстрочка" где вы ее в последствие гасите ровными платежами, в течении года и т.д. Собственно все это можно у них на сайте прочитать.



Меня интересует несколько моментов, от поддержки ничего добиться невозможно, вся надежда на вас.

-Там написано, что можно взять до 50000 грн., могут ли они мне погасить 5000 и выдать еще 45000 в пользование и как тогда гаситься кредит;

-Если они гасят 5000 моего кредита, после чего освабождаеться кредитные деньги на карте и я опять беру 5000, то я оплачиваю два кредита ?;



Заранее благодарен за помощь.