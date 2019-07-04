Участвуем в развитии проекта kvartirale.com

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 11 тра, 2017 11:59

  hume написав:Большинство инвесторов в первичку с 2014 года права собственности на руках до сих пор не имеют

Это правда?
Получать у застройщика эту инфу?
Как сформулировать?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 17:48

Какой информации вам не хватает на нашем сайте?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
Повідомлень: 1543
З нами з: 08.10.15
Подякував: 570 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
  #<12
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