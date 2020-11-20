Участвуем в развитии проекта kvartirale.com

Это правда?
Получать у застройщика эту инфу?
Как сформулировать?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 тра, 2017 11:59
Это правда?
Получать у застройщика эту инфу?
Как сформулировать?
https://forum.finance.ua/topic186865.html
Додано: Нед 07 лип, 2019 17:48
Какой информации вам не хватает на нашем сайте?
https://forum.finance.ua/topic186865.html
Додано: Пон 29 лип, 2019 19:42
Добавил вывод информации о метраже, комнатности и ценах квартир.
Пример
https://forum.finance.ua/topic186865.html
Додано: Чет 08 сер, 2019 19:44
Добавлен флаг наличия детской площадки и коммерческой недвижимости:
https://forum.finance.ua/topic186865.html
Додано: Нед 01 вер, 2019 15:49
Добавлены ссылки на упоминания новостройки на сайтах недвижимости.
Пример:
Хотите, чтобы были ссылки на ваш сайт недвижимости, пишите по контактам на сайте.
https://forum.finance.ua/topic186865.html
Додано: Суб 21 лис, 2020 09:29
Добавлен фасетный фильтр а-ля хотлайн:
https://forum.finance.ua/topic186865.html
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