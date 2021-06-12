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проекта kvartirale.com

Участвуем в развитии проекта kvartirale.com
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 11 тра, 2017 11:59

  hume написав:Большинство инвесторов в первичку с 2014 года права собственности на руках до сих пор не имеют

Это правда?
Получать у застройщика эту инфу?
Как сформулировать?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 17:48

Какой информации вам не хватает на нашем сайте?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 19:42

Добавил вывод информации о метраже, комнатности и ценах квартир.
Пример тут.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:44

Добавлен флаг наличия детской площадки и коммерческой недвижимости:
пример
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 15:49

Добавлены ссылки на упоминания новостройки на сайтах недвижимости.
Пример: раз, два

Хотите, чтобы были ссылки на ваш сайт недвижимости, пишите по контактам на сайте.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 09:29

Добавлен фасетный фильтр а-ля хотлайн:
пример
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 14:56

Наш РСС на ЖЖ:
https://kvartirale-upd.livejournal.com/
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:05

Ах да, теперь у нас еще есть Белоруссия и Россия (не только Москва)
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 16:51

  M-A-X написав:Ах да, теперь у нас еще есть Белоруссия и Россия (не только Москва)

Отлично
Мизантрóп
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  #<12
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