Участвуем в развитии проекта kvartirale.com

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 тра, 2017 11:59
hume написав:
Большинство инвесторов в первичку с 2014 года права собственности на руках до сих пор не имеют
Это правда?
Получать у застройщика эту инфу?
Как сформулировать?
M-A-X
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Додано: Нед 07 лип, 2019 17:48
Какой информации вам не хватает на нашем сайте?
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Додано: Пон 29 лип, 2019 19:42
Добавил вывод информации о метраже, комнатности и ценах квартир.
Пример
тут
.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 19:44
Добавлен флаг наличия детской площадки и коммерческой недвижимости:
пример
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Додано: Нед 01 вер, 2019 15:49
Добавлены ссылки на упоминания новостройки на сайтах недвижимости.
Пример:
раз
,
два
Хотите, чтобы были ссылки на ваш сайт недвижимости, пишите по контактам на сайте.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 09:29
Добавлен фасетный фильтр а-ля хотлайн:
пример
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Додано: П'ят 30 кві, 2021 14:56
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Додано: Пон 17 тра, 2021 18:05
Ах да, теперь у нас еще есть
Белоруссия
и
Россия
(не только Москва)
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Додано: Суб 12 чер, 2021 16:51
M-A-X написав:
Ах да, теперь у нас еще есть
Белоруссия
и
Россия
(не только Москва)
Отлично
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