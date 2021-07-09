Участвуем в развитии проекта kvartirale.com

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:04
M-A-X написав: hume написав:
Большинство инвесторов в первичку с 2014 года права собственности на руках до сих пор не имеют
Это правда?
Получать у застройщика эту инфу?
Как сформулировать?
Добавили информацию о документах, правда как ссылка на лун.
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M-A-X
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 22:01
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M-A-X
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- Подякували: 157 раз.
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