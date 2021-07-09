Участвуем в развитии проекта kvartirale.com

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:04

  M-A-X написав:
  hume написав:Большинство инвесторов в первичку с 2014 года права собственности на руках до сих пор не имеют

Это правда?
Получать у застройщика эту инфу?
Как сформулировать?

Добавили информацию о документах, правда как ссылка на лун.
M-A-X
 
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M-A-X
 
Повідомлень: 1851
З нами з: 08.10.15
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