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PayPal в Україні:
Наступні кроки

PayPal в Україні: Наступні кроки
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2016 16:23

Re: PayPal в Україні: Наступні кроки

  myshapiton написав:Если НБУ выполнил все требования, которые выдвигала "палка"


у меня большие сомнения, что НБУ, да и не только он - зРада, КМУ, АПУ
тоже ни черта не сделали...
но,
если все же все условия выполнены, тогда я бы действовал
просто-
запрет на использование данной платежной системы
в Украине (платежи через палку).
И "палка" идет лесом.
Украина в этом случае НИЧЕГО не проигрывает -
валюта не заходит, но и не выходит 8)
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2016 22:03

  myshapiton написав:Если НБУ выполнил все требования, которые выдвигала "палка" (что вполне можно допустить исходя из текста)

Вот в это статье http://www.epravda.com.ua/publications/ ... /4/579755/

написано что НБУ не то что выполнил, а наоборот поставил новые преграды перед PayPal и другими платежными системами.
И сделал так, что работать могут только системы которые нарушают закон, PayPal к таким не относится.
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2016 22:11

Добавлю, что уровень коррупции в нашей стране стал больше чем при Януковиче и если смотреть объективно, ее уровень будет и дальше расти.

И то что власть пытается пропагандой скрыть реальное положение дел уже мало помогает.
hno3
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 11:48

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення: gb whatsapp
До недавнього часу ініціатори виходу провайдера онлайн-платежів на український ринок пов'язували відсутність результату з політикою Нацбанк

Дивися повний текст PayPal в Україні: Наступні кроки.

чому обліковий запис PayPal або його трансекція недоступні в деяких країнах?
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 22:58

Re: PayPal в Україні: Наступні кроки

Як вивести USD з пейпалу на USD картку українського банку без конвертації в гривню?
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:15

  Maxwe11 написав:Як вивести USD з пейпалу на USD картку українського банку без конвертації в гривню?

Таке саме питання?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:07

  sens написав:
  Maxwe11 написав:Як вивести USD з пейпалу на USD картку українського банку без конвертації в гривню?

Таке саме питання?


ну утож коли все почалося я через Палку встиг конвертувати всю гривню по курсу 28 вона впала доларом на карту МОНО та ПУМБу. Але в останній момент все це зачинилося. трохи гривні не встигло. Шо зараз робить - неясно. Було б легше якщо в АЛІЕКСПРЕС працював з палкою - можна було вивести ходовим товаром. Так і роблю зазвичай.
Нещодавно шо на Палці залишилося $2к заплатив постачальнику в Китай.
Так і виводимо. Але то тре мати бізнес а не карусель.
daap
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:42

  Maxwe11 написав:без конвертації
мабуть ще треба думати щоб й без фінмону. В товари ще можна у таких, наприклад, alza_cz
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 07:47

  daap написав:
  sens написав:
  Maxwe11 написав:Як вивести USD з пейпалу на USD картку українського банку без конвертації в гривню?

Таке саме питання?


ну утож коли все почалося я через Палку встиг конвертувати всю гривню по курсу 28 вона впала доларом на карту МОНО та ПУМБу. Але в останній момент все це зачинилося. трохи гривні не встигло. Шо зараз робить - неясно. Було б легше якщо в АЛІЕКСПРЕС працював з палкою - можна було вивести ходовим товаром. Так і роблю зазвичай.
Нещодавно шо на Палці залишилося $2к заплатив постачальнику в Китай.
Так і виводимо. Але то тре мати бізнес а не карусель.

Що робити ?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 07:48

  kulikrom написав:
  Maxwe11 написав:без конвертації
мабуть ще треба думати щоб й без фінмону. В товари ще можна у таких, наприклад, alza_cz

Не зрозумів пояснення як вивести, може уточнити з яким банком краще
sens
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  #<1234
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