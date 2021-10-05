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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Авангард

Банк Авангард
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

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Банк Авангард 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 21:27

Які там умови придбання валюти через депозит, не можу знайти, цікаво)

З НБУ взагалі смішна ситуація враховуючи "небездоганну репутацію" самого НБУ :D
NDV
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 21:59

  NDV написав:Які там умови придбання валюти через депозит, не можу знайти, цікаво)

Ого, blast from the past :shock: Можно по слову Авангард поискать в теме конвертационных депо. Там есть пара упоминаний. Вероятно, всё ещё актуально. В таблице mustbe банк остался. В приложении переключатель "купить через депозит" вижу, но за неимением гривны на счету особенно на её функционал посмотреть не могу. Как минимум, переключается и некоторый эффект от этого есть.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 22:15

  NDV написав:Які там умови придбання валюти через депозит, не можу знайти, цікаво)

Ви б ще поцікавилися, як її потім зняти і чи це окупиться.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 03:51

klug

Ех, я думав щось змінилось раз вони в рекламі купівлю доллару підсвічують вже
NDV
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 04:55

  klug написав:
  NDV написав:Які там умови придбання валюти через депозит, не можу знайти, цікаво)

Ви б ще поцікавилися, як її потім зняти і чи це окупиться.

Так каси у них же не було, тільки Swift відправляти..
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 19:55

Бажаю здоров'я!

Хтось недавно заходив у ІКУ банк? Поділіться враженнями. Які умови, відсотки по депо, комісії, входи/виходи, підтримка? Можливо, якась синергія наявна з Брокером ІКУ?

Дякую наперед!
kreuz
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 21:08

  kreuz написав:Бажаю здоров'я!

Хтось недавно заходив у ІКУ банк? Поділіться враженнями. Які умови, відсотки по депо, комісії, входи/виходи, підтримка? Можливо, якась синергія наявна з Брокером ІКУ?

Дякую наперед!

Враження відверто псує фейсконтроль на вході: реєстрація займає кілька днів листування поштою з наданням документів про доходи. Мене взагалі робочий тиждень онбордили. Застосунок максимально простий. З плюсів - рідкісний банк не під шмеморандумом, рахунок в ICU підтягнувся сам, 10% на залишок (але від 50к). Більше відгуків є у темі про ОВДП. Загалом, продукт специфічний, для нішевих клієнтів: картки не емітує, кредитів не дає, стікерпаки не робить. Форумчанам можна було б радити у колекцію, якби не бдсм-реєстраці.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 17:59

Незважаючи на все вищеописане, НБУ оштрафував Авангард на 2млн. за поганий фіншмон. https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva
Дожмуть до підписання шмеморандуму?
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 18:38

  klug написав:Незважаючи на все вищеописане, НБУ оштрафував Авангард на 2млн. за поганий фіншмон. https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva
Дожмуть до підписання шмеморандуму?

А меморандумных штрафуют больше или меньше?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:03

  klug написав:Незважаючи на все вищеописане, НБУ оштрафував Авангард на 2млн. за поганий фіншмон. https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva
Дожмуть до підписання шмеморандуму?

Вони ж не використовують карткові рахунки від слова взагалі. А Меморандум стосується тільки карткових рах-ів
Amethyst
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