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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:01
Очередное приезжее быdло из херсонщины убило 4 людей
Відомо, що 49-річного водія, мешканця Херсонщини, неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Також він є учасником 4 ДТП, 2 з яких стались цього року.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:44
Бетон написав:
Очередное приезжее быdло из херсонщины убило 4 людей
Відомо, що 49-річного водія, мешканця Херсонщини, неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Також він є учасником 4 ДТП, 2 з яких стались цього року.
Я там щодня хожу
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:47
Бетон написав:
Очередное приезжее быdло из херсонщины убило 4 людей
Відомо, що 49-річного водія, мешканця Херсонщини, неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Також він є учасником 4 ДТП, 2 з яких стались цього року.
ключове "приезжее" - а київське бидло так не їздить?
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:48
Shaman
По цій самій виділеній полосі неслось позавчора на БМВ .. Встиг він відтормозитись перед зупинкою з автобусом
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 20:34
Бетон написав:
Очередное приезжее быdло из херсонщины убило 4 людей
Відомо, що 49-річного водія, мешканця Херсонщини, неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Також він є учасником 4 ДТП, 2 з яких стались цього року.
Ти не продав би йому квартиру в Грейт????
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 20:35
Shaman написав: Бетон написав:
Очередное приезжее быdло из херсонщины убило 4 людей
Відомо, що 49-річного водія, мешканця Херсонщини, неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Також він є учасником 4 ДТП, 2 з яких стались цього року.
ключове "приезжее" - а київське бидло так не їздить?
Немає жодної різниці між географічним розташуванням бЫдляцької Ыліти
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