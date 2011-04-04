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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:47
klug написав:
Національний банк України оштрафував дві найбільші мережі терміналів – EasyPay та City24 – на 135 млн грн кожну. У регуляторі вважають, що термінали самообслуговування перетворилися на одне з джерел потрапляння «чорної» готівки у банківську систему.
І так вже навіть щоб 5к собі закинути треба мазок і зішкріб здати і все ще мало...
щось надто сильно. є ще щось. сьогодні не зміг поповнитися ні там, ні там...
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:51
Shaman
На карту свого банку (умовного ПУМБ) і розкидати куди треба.
Питання «де ви всі берете тисячі кешу» я вже не ставлю) У мене кеша тижнями в руках не буває))
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:59
Hotab написав:Shaman
На карту свого банку (умовного ПУМБ) і розкидати куди треба.
Питання «де ви всі берете тисячі кешу» я вже не ставлю) У мене кеша тижнями в руках не буває))
а де ж ці термінали ПУМБа - до них через пів-міста їхати треба. варіант Моно є - але поки не хочу, подивимось. Моно до речі своїх терміналів понаставив. може це вуха Моно в наїзді на мережі терміналів?
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