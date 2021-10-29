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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 жов, 2021 16:54
Гоша написав: cohan написав:
или в схематоз через Антистресс на другую карту
Это как?
Онлайн депо з Скарбнички.
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Додано: Суб 30 жов, 2021 11:12
Кто-нибудь открывал тут кредитку? Она как обычная кредитка с льготным периодом до 62 дней или есть какие-то подводные камни?
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vovareuckij
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Додано: Суб 30 жов, 2021 11:41
vovareuckij написав:
Кто-нибудь открывал тут кредитку? Она как обычная кредитка с льготным периодом до 62 дней или есть какие-то подводные камни?
Я открыл. Карта норм, до 62 дней, но есть нюансы
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Sergion
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Додано: Суб 30 жов, 2021 13:27
Sergion написав: vovareuckij написав:
Кто-нибудь открывал тут кредитку? Она как обычная кредитка с льготным периодом до 62 дней или есть какие-то подводные камни?
Я открыл. Карта норм, до 62 дней, но есть нюансы
а какой с нее смысл без кешбека? разве что лимит побольше чем в Кредо
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cohan
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Додано: Суб 30 жов, 2021 16:18
А какие нюансы? У Кредо хорошая кредитка, но не дают (( Сказали из-за того что в других банках уже есть кредитки. Не буду же я во всех банках закрывать, чтобы получить в Кредо) Если знаете лайфхак, как получить кредитку в Кредо с самым минимальным лимитом без закрытия кредиток в других банках, то буду благодарен за помощь
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vovareuckij
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Додано: Суб 30 жов, 2021 22:05
vovareuckij написав: У Кредо хорошая кредитка,
А что там вкусного?
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Додано: Суб 30 жов, 2021 22:12
2XL лучшие условия начисления золотых балов в Мастеркард Бильше
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vovareuckij
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