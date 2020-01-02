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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 135136137138>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 4.2 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
66%
27
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 22:51

Через сайт и делал заявку, позвонили сказали, что физ лицам кредитки не дают
vovareuckij
 
Повідомлень: 270
З нами з: 19.06.20
Подякував: 21 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:19

Re: Банк Альянс

Банк фьсе?
_nata_78
 
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Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:24

  _nata_78 написав:Банк фьсе?

А что случилось?
la9
 
Повідомлень: 2099
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Подякував: 403 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:27

  la9 написав:
  _nata_78 написав:Банк фьсе?

А что случилось?

Не грузится сайт и не входит в аппку - при вводе пароля пишет произошла ошибка.
ИМХО сервера навернулись.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:53

Re: Банк Альянс

и телефоны не отвечают
_nata_78
 
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З нами з: 21.01.09
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Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:53

Re: Банк Альянс

работники черниговского отделения заверили, что все в порядке все починят. но пока ждем
_nata_78
 
Повідомлень: 798
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:56

  _nata_78 написав:работники черниговского отделения заверили, что все в порядке все починят. но пока ждем

Не грили, шо переходят на новый процессинг? :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлень: 1251
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:02

  Amethyst написав:
  _nata_78 написав:работники черниговского отделения заверили, что все в порядке все починят. но пока ждем

Не грили, шо переходят на новый процессинг? :mrgreen:

Ахметбай на Зе останнім часом наїжджає.
Може на банки близькі до бая почались наїзди?
Пани сваряться а в холопів чуби тріщать.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:04

  Amethyst написав:
  _nata_78 написав:работники черниговского отделения заверили, что все в порядке все починят. но пока ждем

Не грили, шо переходят на новый процессинг? :mrgreen:

Как бы процессинг не перешел в гарантинг
_nata_78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:05

  Квесторе_поверніться написав:
  Amethyst написав:
  _nata_78 написав:работники черниговского отделения заверили, что все в порядке все починят. но пока ждем

Не грили, шо переходят на новый процессинг? :mrgreen:

Ахметбай на Зе останнім часом наїжджає.
Може на банки близькі до бая почались наїзди?
Пани сваряться а в холопів чуби тріщать.

Алик сидит на процессинге УкрКард(ГазМяс).
Чо ему тот бай то сделает, а рыба может и поддержать эту прачечную :)
Amethyst
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