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Банк Земельний Капiтал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:43
VASH написав:
Полученные вчера деньги в ПУМБе (на двоих под фонд) тут же в отделении поменял по вполне приятному курсу 26,75. Если подскажете лучшие на теперешний час предложения по доллару буду очень признателен.
смотря на какой период, я вам пишу максимальные ставки в дол на 1 год:
1)украинский капитал 3.5%
2)киб 3.3%
3)мегабанк 3.05%
4)сич 3%
а по какому курсу выплатили долар?
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Raymond
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:58
где по номеру инн можно узнать есть выплата или нет?
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zoawlhxc
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:59
VASH написав:
В ПУМБ вчера получил все
Записывались заранее?
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la9
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:07
Тоже интересно: кто-то знает по какому курсу валюту пересчитали-
26.75?
26.80?
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demichh
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:12
demichh написав:
Тоже интересно: кто-то знает по какому курсу валюту пересчитали-
26.75?
26.80?
26,7557
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coulthard
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:10
VASH написав: Кащей написав:
получил в кассе Привата два фонда без проблем и зачисления на КДВ. Так и не добился, правда, от них бумажки о перечислении из Фонда. Смогли дать только квитанцию о переводе Приватмани, где отправителем значится "Земельный капитал". Сомневаюсь, что такая бумажка может рассматриваться каким-нибудь гипотетическим финмоном как "железная и окончательная".
Спасибо тебе, Земеля, за сытную кормежку. Прощай и покойся с миром.
В ПУМБ вчера получил все, дали на все шикарную справку о зачислении от фонда (дали сами!, просить даже не успел).
А если в Киеве, можете подсказать отделение?
Пришел и в отделении не видят ЗК в принципе.
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la9
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