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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.1 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
10%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:57

Re: КОМІНВЕСТБАНК

подскажите, тут снимать Фонд заказывать нужно? добрый дядя в Киеве сказал что "в принципе не нужно", но боюсь облома если по факту явиться
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 18:59

  cohan написав:подскажите, тут снимать Фонд заказывать нужно? добрый дядя в Киеве сказал что "в принципе не нужно", но боюсь облома если по факту явиться

Для підстраховки замовив би.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34959
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1753 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:15

Квесторе_поверніться
Палка о двух концах.
Неизвестно к кому попадет эта информация.
https://www.newsroom.kh.ua/news/zabrali ... re-harkova
https://dumskaya.net/news/razboynoe-nap ... to-117016/
https://plus.obozrevatel.com/kiyany/cri ... adenie.htm
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Повідомлень: 2051
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 131 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:25

  ukrprom2014 написав:Квесторе_поверніться
Палка о двух концах.
Неизвестно к кому попадет эта информация.
https://www.newsroom.kh.ua/news/zabrali ... re-harkova
https://dumskaya.net/news/razboynoe-nap ... to-117016/
https://plus.obozrevatel.com/kiyany/cri ... adenie.htm

200000 не та сума.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34959
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1753 раз.
 
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  #<1 ... 33343536
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