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Обслуговування в українських
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КОМІНВЕСТБАНК

КОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КОМІНВЕСТБАНК 4.2 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
9%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
55%
6
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:35

Re: КОМІНВЕСТБАНК

  sens написав:18,5%

Коли такий прОцент роздавали?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37653
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:57

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  cohan написав:если кто раньше на 5 лет зашел

Ага...під 17,9%.

18,5%

Под 6% в долларе
lubopytnaya
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Повідомлень: 4363
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1309 раз.
Подякували: 546 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 01:00

Re: КОМІНВЕСТБАНК

  lubopytnaya написав:Под 6% в долларе

До 2024
Ukrainian
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Повідомлень: 9937
З нами з: 18.06.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 684 раз.
 
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  #<1 ... 39404142
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