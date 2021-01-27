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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:19

  Квесторе_поверніться написав:
  ukrprom2014 написав:
  Яша написав:здесь есть программа лояльности?

Нет

Як вже немає. Була. А може й лишилась. :wink:
Якщо депо перевкладається на наступний термін той самий або менший від початкового то +0,5% (можливо навіть 1%, не памятаю) до ставки депо.

На сайті все є
Бонус +0,25% додається до процентної ставки при переоформленні вкладу на той самий строк, або на термін менше попереднього, але на строк не менше трьох місяців
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:23

  ukrprom2014 написав:Квесторе_поверніться
Що було - то кануло.
Людина питаэться, чи Є зараз.

:oops:
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