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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 08:31

зате Оленка сходила в пивбар і напилась там із коліжанками на 1ое мая :mrgreen:
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:16

https://drive.google.com/file/d/1tivUS1 ... qNeqn/view
Викотили звітність за 1 кв 2021.
Руслан банкує успішно.
Цінний папір приносить дохід...але з НБУ треба троха поділитися.
Клієнти копійку несуть...навіть шось для кредитування лишається.
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