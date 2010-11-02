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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 тра, 2021 08:31
зате Оленка сходила в пивбар і напилась там із коліжанками на 1ое мая
Додано: Сер 05 тра, 2021 14:16
Викотили звітність за 1 кв 2021.
Руслан банкує успішно.
Цінний папір приносить дохід...але з НБУ треба троха поділитися.
Клієнти копійку несуть...навіть шось для кредитування лишається.
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