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услуга проверки металов
при сделках (Киев)

услуга проверки металов при сделках (Киев)
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:07

Еще интересный вопрос. А если слиток банковский? Насколько помню они запаяны в пластик. Как тогда делается проверка?
nau762
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graver

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