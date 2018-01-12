RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Вперед, за скарбами гетьмана!

Вперед, за скарбами гетьмана!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 160161162163
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 14:00

  Козак-характерник написав:На даний момент у світі, і в Україні зокрема, відбувається повне банківське свавілля, — говорить в інтерв'ю «Главкому» україно-американський бізнесмен Марк Гінзбург, одразу додаючи, що потужною протидією цьому явищу може стати технологія блокчейну.

«Запитайте сьогодні у будь-якого бізнесмена – кожен вам скаже, що відбувається повне банківське свавілля. Щоб здійснити платіж, від вас вимагають документи, причому часом непотрібні і надумані. Можна спотикнутися об якогось самодура-менеджера, який вимагатиме низку довідок, багато з яких іноді складають суть вашої комерційної таємниці. Коли затримується платіж, страждає ділова репутація, можна навіть втратити вигідний контракт», — окреслює масштаби проблеми бізнесмен.

Гінзбург зазначає, що в оплаті криптовалютою все інакше. «Ми з вами домовилися, обговорили всі деталі, уклали смарт-контракт, я натиснув кнопку у себе на телефоні, ви – у себе, і все – платіж здійснено. Швидкість транзакції практично моментальна, ви можете здійснювати операції 24/7, без вихідних і святкових днів. Тобто нема посередників, які покликані ускладнювати процес», — пояснює мільярдер.


а в бухгалтерии как это потом отразить? :mrgreen:
mephala
 
Повідомлень: 2545
З нами з: 07.04.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 14:31

  airmax78 написав:КХ, новый пикничек: https://rstdgroup.com.ua/investicyy/?ut ... _campaign={KMS_Klyuchi_Investicyy_Kiev}&gclid=CMmLp9eV-NYCFUVEGAod0QAFJw
Не упустите.

Ростовщикъ Алексей Лукьянов, дает 36 годовых в грн. :)
http://metro.com.ua/gazeta-n/metro.pdf
demichh
 
Повідомлень: 1681
З нами з: 09.12.10
Подякував: 91 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 00:06

Re: Вперед, за скарбами гетьмана!

Хорошее предложение, а в чем подвох? :)
Vuch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 323
З нами з: 04.03.09
Подякував: 116 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 04:13

Кролеферма

З'явився конкурент кроля на статус головного ворога золотогоршочництва - Турчин. Хоче залізти лапою в кріптогаманець. Вбили налоХом на депозити банківську систему, тепер принюхуються до віртуального золота. Дулю їм в носа! Не лазити треба лапою в чужі горщики із золотом, а платити 60% безналоХових по гривні і 13% безналоХових по валюті. А поки нехай смокчуть і нюхають запах шашличка здалеку... :mrgreen: Цитата коня Лаврова... 8)
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24581
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1380 раз.
Подякували: 1844 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 160161162163
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Irina555, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (14610)
13.01.2018 02:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.