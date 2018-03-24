Вперед, за скарбами гетьмана!

Скоро и за однушку тариф будет неподъемный. Останется только молиться.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 20:16
Скоро и за однушку тариф будет неподъемный. Останется только молиться.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 24 бер, 2018 21:53
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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