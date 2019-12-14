Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Якщо Ви бізнесмен, ви будете дивитись такі новини, канали?
Ось у росіян:
хоч щось про економіку, просто порівняйте! Для мільйонів має бути якісна інформація! Через те, що інформація в телебаченні брехлива, перекручена в Україні низька економічна грамотність населення, катастрофічна ситуація в економіці, освіті, бізнесі. Ми живемо в добу інформації.
Як можна ігнорувати такий потужний канал інформації як телебачення? В Україні ТБ заполітизоване, суспільство дивиться новини, програми про політику, яка нікому в країні не цікава крім кількох тисяч людей. На ТБ має бути якісна інформація про бізнес, економіку.
Не лише канали для бізнесу мають доставляти населенню якісну бізнес-інформацію, але всі комерційні канали!
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку past performance does not guarantee future results
В семействе русскоязычных телеканалов орбитальной группировки «Hot Bird» в позиции 13 градусов восточной долготы очередное прибавление. На этот раз оно было ожидаемым, потому что телеканал «Настоящее Время», который прописывается как «CurrentTime TV» был запланирован ещё в прошлом году. Его производством занимается русскоязычная редакция международной радиостанции «Радио Свобода», финансирование которой осуществляется Конгрессом США.
Несмотря на то, что на спутнике «Hot Bird» ведётся круглосуточное вещание нового канала, официальный сайт радиостанции сообщает только о 30-минутном выпуске новостей. Там же сообщается о том, что это ответ американских властей на «на циничную кампанию в российских СМИ, которые подпитывают агрессию и насилие на Украине и в других регионах бывшего Советского Союза… «Настоящее время» — это ответ США на российскую пропаганду внутри и вне России. Программа также рассчитана на зрителей YouTube, читателей новостных порталов и пользователей социальных сетей.»
tobias написав: Для мільйонів має бути якісна інформація! Через те, що інформація в телебаченні брехлива, перекручена в Україні низька економічна грамотність населення, катастрофічна ситуація в економіці, освіті, бізнесі.
Руки растут из другого места.
Через те, що інформація в телебаченні брехлива в Україні катастрофічна ситуація в економіці
Канали належать олігархам, дотаційні, практично відсутня конкуренція за глядача. Головна мета більшості телеканалів - промивання мізків електорату напередодні чергових виборів, політичне "мочилово" між виборами. ТСН - "тільки сташні новини", але це стосується практично всіх інформаційних(дезінформаційних), новинних телеканалів.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку past performance does not guarantee future results
tobias написав:практично відсутня конкуренція за глядача
Разве? Хотя, я телик смотрю только когда приезжаю в гости в село :) И нечего по укр каналам смотреть. Мусор. Спасают каналы т.н. врага. :) Кстати, я ищу на ТВ адекватный контент, просветительские передачи, но их чет почти нету.
tobias написав:Головна мета більшості телеканалів - промивання мізків електорату напередодні чергових виборів
Сейчас все общенациональные пляшут под дудку власти, во многом добровольно. Вот как заладили, что "ес наше все, майдан наше все", так и дудят. :) Только на паре каналов что-то говорится поперек. Но их нагибают, запрещают вещать, разносят студии.
tobias написав:анали належать олігархам, дотаційні, практично відсутня конкуренція за глядача. Головна мета більшості телеканалів - промивання мізків електорату напередодні чергових виборів, політичне "мочилово" між виборами. ТСН - "тільки сташні новини", але це стосується практично всіх інформаційних(дезінформаційних), новинних телеканалів.
tobias написав:Канали належать олігархам, дотаційні, практично відсутня конкуренція за глядача. Головна мета більшості телеканалів - промивання мізків електорату напередодні чергових виборів, політичне "мочилово" між виборами. ТСН - "тільки сташні новини", але це стосується практично всіх інформаційних(дезінформаційних), новинних телеканалів.
+1 Полностью поддерживаю.Посмотрев любой канал можно определить кто его хазяин.