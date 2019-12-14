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Телебачення
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2016 14:21

Телебачення

Ось провідний бізнес-канал в Україні.
Business TV
http://business-tv.com.ua/ua/


Рост доходов местных бюджетов в Украине в январе-мае 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17 млрд грн, до 54 млрд грн, благодаря финансовой децентрализации.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, передает УНИАН.

Доходы местных бюджетов выросли практически в 2 раза
http://ubr.ua/

UBR channel

Рівень каналів бачите самі. Багато агітпропу. І мало корисної інформації для бізнесу.

Портал UBR.UA
Директор по маркетингу:
Михаил Иртлач m.irtlach@ubr.ua
Руководитель UBR.UA:
Мирошниченко Дмитрий d.miroshnichenko@ubr.ua
Вопросы ретрансляции канала UBR. Директор по развитию сети:
Новицкий Александр o.novickiy@ubr.ua



А хто це у нас "в портретах" на сайті ubr.ua ?



Якщо Ви бізнесмен, ви будете дивитись такі новини, канали?

Ось у росіян:

хоч щось про економіку, просто порівняйте!

Для мільйонів має бути якісна інформація! Через те, що інформація в телебаченні брехлива, перекручена в Україні низька економічна грамотність населення, катастрофічна ситуація в економіці, освіті, бізнесі.

Ми живемо в добу інформації.

Як можна ігнорувати такий потужний канал інформації як телебачення? В Україні ТБ заполітизоване, суспільство дивиться новини, програми про політику, яка нікому в країні не цікава крім кількох тисяч людей. На ТБ має бути якісна інформація про бізнес, економіку.

Не лише канали для бізнесу мають доставляти населенню якісну бізнес-інформацію, але всі комерційні канали!
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2016 13:47

В семействе русскоязычных телеканалов орбитальной группировки «Hot Bird» в позиции 13 градусов восточной долготы очередное прибавление. На этот раз оно было ожидаемым, потому что телеканал «Настоящее Время», который прописывается как «CurrentTime TV» был запланирован ещё в прошлом году. Его производством занимается русскоязычная редакция международной радиостанции «Радио Свобода», финансирование которой осуществляется Конгрессом США.

Несмотря на то, что на спутнике «Hot Bird» ведётся круглосуточное вещание нового канала, официальный сайт радиостанции сообщает только о 30-минутном выпуске новостей. Там же сообщается о том, что это ответ американских властей на «на циничную кампанию в российских СМИ, которые подпитывают агрессию и насилие на Украине и в других регионах бывшего Советского Союза… «Настоящее время» — это ответ США на российскую пропаганду внутри и вне России. Программа также рассчитана на зрителей YouTube, читателей новостных порталов и пользователей социальных сетей.»

Параметры вещания канала:
спутник «Eutelsat Hot Bird 13B» (13 гр.в.д.)
частота — 12226
поляризация — вертикальная
MPEG-2/DVB-S
SR — 27500
FEC — 3/4

Трансляция осуществляется открыто. В пакете канал прописывается дважды под разными названиями — «CurrentTime 1» и «CurrentTime 1».

С «Hot Bird» запахло телевизионной «Cвободой»

Настоящее Время – это международный медиапроект о темах и событиях, волнующих людей. Мы предоставляем объективную, точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2016 14:22

  tobias написав:
Для мільйонів має бути якісна інформація! Через те, що інформація в телебаченні брехлива, перекручена в Україні низька економічна грамотність населення, катастрофічна ситуація в економіці, освіті, бізнесі.

Руки растут из другого места.

Через те, що інформація в телебаченні брехлива в Україні катастрофічна ситуація в економіці

Кто бы мог подумать? :mrgreen:
Ищу разработчика мобильных приложений для создания музыкальной информационно-рекомендательной системы на основе коллективного интеллекта: http://p45tern4k.wixsite.com/melofinder
mortimer
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2017 21:53

Канали належать олігархам, дотаційні, практично відсутня конкуренція за глядача. Головна мета більшості телеканалів - промивання мізків електорату напередодні чергових виборів, політичне "мочилово" між виборами.
ТСН - "тільки сташні новини", але це стосується практично всіх інформаційних(дезінформаційних), новинних телеканалів.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2017 22:42

  tobias написав:Через те, що інформація в телебаченні брехлива, перекручена в Україні низька економічна грамотність населення

Большинство людей экономическая информация не интересует :)
Ну а та, что есть, делает из них еще болших лохов.
Но жить хотят хорошо. :)
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Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2017 22:50

  tobias написав:практично відсутня конкуренція за глядача

Разве?
Хотя, я телик смотрю только когда приезжаю в гости в село :)
И нечего по укр каналам смотреть.
Мусор. Спасают каналы т.н. врага. :)
Кстати, я ищу на ТВ адекватный контент, просветительские передачи, но их чет почти нету.

  tobias написав:Головна мета більшості телеканалів - промивання мізків електорату напередодні чергових виборів

Сейчас все общенациональные пляшут под дудку власти, во многом добровольно. Вот как заладили, что "ес наше все, майдан наше все", так и дудят. :)
Только на паре каналов что-то говорится поперек. Но их нагибают, запрещают вещать, разносят студии.
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2017 02:23

Re: Телебачення

  tobias написав:анали належать олігархам, дотаційні, практично відсутня конкуренція за глядача. Головна мета більшості телеканалів - промивання мізків електорату напередодні чергових виборів, політичне "мочилово" між виборами.
ТСН - "тільки сташні новини", але це стосується практично всіх інформаційних(дезінформаційних), новинних телеканалів.


Абсолютно точно! Все правда.
alena_sokolovaaaaa
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Повідомлення Додано: Нед 26 сер, 2018 15:36

  tobias написав:Канали належать олігархам, дотаційні, практично відсутня конкуренція за глядача. Головна мета більшості телеканалів - промивання мізків електорату напередодні чергових виборів, політичне "мочилово" між виборами.
ТСН - "тільки сташні новини", але це стосується практично всіх інформаційних(дезінформаційних), новинних телеканалів.


+1 Полностью поддерживаю.Посмотрев любой канал можно определить кто его хазяин.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:23

Як будуть функціонувати телеканали в умовах ВС?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:45

Які наслідки кодування сигналу українських каналів на супутнику?
Адже це 40-60% населення і відповідно відсоток рекламних бюджетів телеканалів.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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