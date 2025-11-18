|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 17 лис, 2025 18:45
A few moments later:
anduzenko написав: Investor_K написав:
Так. Іноді орієнтація на процес, а не на результат, є стратегічно більш правильним
Мудрость проститутки
Одиниці СІ:
швидкість деградації вимірюють в інцесторах
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17184
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2538 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Пон 17 лис, 2025 18:58
Hotab написав:
A few moments later:
anduzenko написав: Investor_K написав:
Так. Іноді орієнтація на процес, а не на результат, є стратегічно більш правильним
Мудрость проститутки
Одиниці СІ:
швидкість деградації вимірюють в інцесторах
От він - прояв пролетарськоі сірості та заздрості.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11012
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 17 лис, 2025 22:58
Investor_K написав:
1. anduzenko +1
2. барабашов +1
3. pesikot +1
4. Козак-характерник +1
5. yama 0
6. airmax78 0
7. UA 0
8. Flyman 0
9. fox767676 -1
10. Hotab -1
11. unicdima -1
У деяких учасників була певна кількість нейтральних (0), позитивних (+1) та негативних (-1) відгуків стосовно автора. У поточному рейтингу підсумок перших 5 сторінок.
ще один прояв - я тут пишу, пишу, а мене навіть не згадали
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10489
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 791 раз.
- Подякували: 1677 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 18 лис, 2025 05:33
Shaman написав: Investor_K написав:
1. anduzenko +1
2. барабашов +1
3. pesikot +1
4. Козак-характерник +1
5. yama 0
6. airmax78 0
7. UA 0
8. Flyman 0
9. fox767676 -1
10. Hotab -1
11. unicdima -1
У деяких учасників була певна кількість нейтральних (0), позитивних (+1) та негативних (-1) відгуків стосовно автора. У поточному рейтингу підсумок перших 5 сторінок.
ще один прояв - я тут пишу, пишу, а мене навіть не згадали
Все попереду. Головне -не забувати хвалити. Бо нейтральні повідомлення не дають +
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11012
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|