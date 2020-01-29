Агропросперис Банк (Астра Банк)

Додано: Чет 30 січ, 2020 18:39

Значит, рассказываю.

Открылся. Депо с пополнением и ежемес. капитализацией на год 15,5, на 2 года - 15.

Пополнение весь срок, но в размере не более 5-ти кратного размера от первоначальной суммы депо в месяц и не менее 5т.

Архисложная архитектура счетов. С карточными счетами работают через транзитник.

Размещение депо - пополнение карточного через транзитник. Затем, карточный-транзитник-депо через мемориальный ордер.

Дальнейшее пополнение - только через кассу и аналогичным образом через карточный, но уже теперь через платежку.

СМС 5 грн, но можно отказаться. Виза классик с чипом и пайпассом, можно именную.

По окончании депо и %% падают на карту.

По словам менеджера, за выход через чужой п2п комис не берут.

Собираются тестировать мобильный банкинг.

С виду все прилично, если не считать такого гемора с пополнением.

В отделении тишина, но при мне клиент пополнял депо грн.



Вроде, всё!