комис за чужой исходящий п2п берет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:38
Re: Агропросперис Банк (Астра Банк)
Додано: Сер 29 січ, 2020 17:40
Не знаю, не пробовала.
Можно в "поддержке" спросить:
Контакт-центр 0800300170 (бесплатно по Украине)
В Киеве +38(044)392-93-73
Поддержка платежных карт 0800505555 (бесплатно по Украине)
Горячая линия доверия +38(067)7300177
Эл. почта bank@ap-bank.com
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 29 січ, 2020 17:45
Есть и региональные менеджеры:
Можно выбрать нужную область
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 29 січ, 2020 17:46
интересный у них подход к общению...
Додано: Чет 30 січ, 2020 18:39
Значит, рассказываю.
Открылся. Депо с пополнением и ежемес. капитализацией на год 15,5, на 2 года - 15.
Пополнение весь срок, но в размере не более 5-ти кратного размера от первоначальной суммы депо в месяц и не менее 5т.
Архисложная архитектура счетов. С карточными счетами работают через транзитник.
Размещение депо - пополнение карточного через транзитник. Затем, карточный-транзитник-депо через мемориальный ордер.
Дальнейшее пополнение - только через кассу и аналогичным образом через карточный, но уже теперь через платежку.
СМС 5 грн, но можно отказаться. Виза классик с чипом и пайпассом, можно именную.
По окончании депо и %% падают на карту.
По словам менеджера, за выход через чужой п2п комис не берут.
Собираются тестировать мобильный банкинг.
С виду все прилично, если не считать такого гемора с пополнением.
В отделении тишина, но при мне клиент пополнял депо грн.
Вроде, всё!
Додано: Чет 30 січ, 2020 18:43
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 30 січ, 2020 18:44
Додано: Чет 30 січ, 2020 18:55
Ну, на Московской и на Олимпийской всегда спокойно.
А в главном отделении на Лукьяновке часами можно в очереди сидеть, т.к. там, в основном, юрики обслуживаются.
Жадность и Отвага!
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