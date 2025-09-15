RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
У «Дії» офіційно запрацювала
програма «Зимова підтримка»

У «Дії» офіційно запрацювала програма «Зимова підтримка»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 22:24

У «Дії» офіційно запрацювала програма «Зимова підтримка»

Пропонуємо до обговорення:
В Україні офіційно стартувала програма «Зимова підтримка», у рамках якої українці можуть отримати 1000 грн від держави. Подати заявку на допомогу вже можна в «Дії», однак у застосунку спостерігаються проблеми.

Дивися повний текст
У «Дії» офіційно запрацювала програма «Зимова підтримка»
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100645
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 22:25

Є "Єдина карта" для отримання ВСІХ державних виплат. До чого знов ці мутки влади з цім нацлайнобеком? Нам вкрай потрібна карта для голосування за імпічмент зеленського.
salvydas
 
Повідомлень: 192
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні офіційно запустили стримінговий сервіс HBO Max...
R2 » Чет 16 жов, 2025 23:22
1 992
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 жов, 2025 23:22
lenj_volodymyr
Комісія на купівлю ОВДП в «Дії»: де можна придбати без...
R2 » Пон 15 вер, 2025 15:06
1 463
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 вер, 2025 15:06
Ірина_
В Україні запускається найвигідніша кешбек-програма — до...
R2 » П'ят 18 лип, 2025 06:46
1 980
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лип, 2025 06:46
darknestandrey

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5142)
16.11.2025 21:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.