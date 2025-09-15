|
У «Дії» офіційно запрацювала програма «Зимова підтримка»
Додано: Нед 16 лис, 2025 22:24
Пропонуємо до обговорення:
В Україні офіційно стартувала програма «Зимова підтримка», у рамках якої українці можуть отримати 1000 грн від держави. Подати заявку на допомогу вже можна в «Дії», однак у застосунку спостерігаються проблеми.
У «Дії» офіційно запрацювала програма «Зимова підтримка»
Додано: Нед 16 лис, 2025 22:25
Є "Єдина карта" для отримання ВСІХ державних виплат. До чого знов ці мутки влади з цім нацлайнобеком? Нам вкрай потрібна карта для голосування за імпічмент зеленського.
