Faceless написав:Тоді скажіть, ви вважаєте, що людина, яка слідкувала за своїм здоровʼям, можливо сама вчилася поводитися зі зброєю, тепер має більше обовʼязків, ніж ви? Просто тому що вам так зручніше?
По закону виходить, що так, бо якщо у людей написано обмежено придатний чи для тилу, а ті повністю придатні і навчені, то їх, напевно, можуть відправляти куди завгодно і часто не треба витрачати час на навчання? А у офіцерів, наскільки я знаю, взагалі, має бути написано у військовому квитку, куди зʼявитись у випадку війни, бо в мого батька було написано у воєнніку, у випадку війни одразу зʼявитись там у якусь школу, то, коли так писали, напевно, розраховували, що всі офіцери одразу у випадку війни мають бути задіяні, а не розповідати з диванів, що хворі мають воювати, а вони - ні?
Я в шоці з цієї логіки! Ви розглядаєте участь у війні як покарання? З цієї точки зору, а не з тієї, щоб воїни були більш ефективніші і це наблизило перемогу, а не поразку, яка на нас чекає, якщо буде продовжуватись отака возня: https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/ а боєздатних не будуть призивати.
І взагалі, чого обовʼязково не слідкував, купа вроджених хвороб, і не тільки, купа таких, що навіть причин не знають. Когось машина збила, що завгодно може бути, в дитинстві щось сталось. А здорові всі святі? Це не говорячи за те, що мобілізація - це не покарання, і мета її зовсім інша. Що в голові у людей, які таке пишуть, загадка. Напевно, тільки дике небажання самим опинитись на війні.
А ви розглядаєте запущене власне здоровʼя як індульгенцію чи як привілей, хіба ні?
Кстати, это действительно привилегия,главное что бы хвороба коррелировалась с графой в указе 402 с заветной буковкой "а". Вам не говорили в глаза с неподдельной завистью про инвалида с замененным тазобедренным "повезло ему" ? Или вот без одного глазного яблока- это ж просто жир сейчас. Руки ноги есть,здоровые как быки, и непридатни з виключенням. Функционал не нарушен, работают полноценно, права можно, у меня один знакомый даже боксировал с такой инвалидностью с детства. А разваленное тело с 5-ю грыжами в позвоночнике таки надо было запхать в учебку несмотря на все снимки и историю болезни,а оттуда, добив окончательно нагрузками-торжественно выкинуть на больничку. Чувак,кстати,тоже счастлив. Пусть и развален до конца-а статус легальный и воевать не пришлось. Искренне удивлен что пока не дошло до массовых случаев самокалеченья, замаскированных под бытовые травмы с последующим ВЛК-списанием-выездом.