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Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 чер, 2020 00:19
На сколько можно доверять рейтинговому агенству "Эксперт рейтинг", что проводило аудит в этом банке неделю назад?http://www.expert-rating.com/rus/rating ... ris_bank(2
)/
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