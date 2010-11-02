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Агропросперис
Банк (Астра Банк)

Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 250251252253

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Агропросперис Банк (Астра Банк) 3.6 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
4%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 00:19

Re: Агропросперис Банк (Астра Банк)

На сколько можно доверять рейтинговому агенству "Эксперт рейтинг", что проводило аудит в этом банке неделю назад?
http://www.expert-rating.com/rus/rating ... ris_bank(2)/
rsq
 
Повідомлень: 121
З нами з: 14.11.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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  #<1 ... 250251252253
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