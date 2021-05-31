RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Агропросперис
Банк (Астра Банк)

Агропросперис Банк (Астра Банк)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 252253254255

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Агропросперис Банк (Астра Банк) 3.6 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
4%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 20:16

Re: Агропросперис Банк (Астра Банк)

открыл отделение на Минской, в бывшем Альфы (а до того Эрсте/Банка Кипра) ))
cohan
 
Повідомлень: 1800
З нами з: 27.09.19
Подякував: 75 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:19

А кто в курсе - СЭП из ИБ здесь сколько стоит?
la9
 
Повідомлень: 1956
З нами з: 02.07.09
Подякував: 373 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 10:16

  la9 написав:А кто в курсе - СЭП из ИБ здесь сколько стоит?


переказ коштів за межі Банку по СЕП 0,3% від суми переказу,
min 5,00 грн max 1000,00 грн

жлобство, думаю затестить карту с p2p, но держать 100+ ради 7% пока не хочется
cohan
 
Повідомлень: 1800
З нами з: 27.09.19
Подякував: 75 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 14:30

Сегодня протестил безналичное пополнение депо. Чужим п2п на 2620, а потом сразу через приложение пополнить депо из меню "депозиты". Всё работает!
За вход через п2п на депокарту комиса нет.
la9
 
Повідомлень: 1956
З нами з: 02.07.09
Подякував: 373 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 15:54

  la9 написав:Сегодня протестил безналичное пополнение депо. Чужим п2п на 2620, а потом сразу через приложение пополнить депо из меню "депозиты". Всё работает!
За вход через п2п на депокарту комиса нет.

А по закінченню депо видача налу шо зайшов безналом не з комісом як в Руслана?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37486
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 252253254255
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, M-Audio, ramaz, Sanio, wolt450, yevgen12 і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7974 1794418
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 чер, 2021 15:49
v57
Альфа-Банк 1 ... 9507, 9508, 9509
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95087 11589254
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 чер, 2021 15:00
Ой+
Идея Банк 1 ... 1943, 1944, 1945
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19443 2795523
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 чер, 2021 13:28
slktym007

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32732)
01.06.2021 17:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.