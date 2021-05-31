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Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 жов, 2020 20:16
открыл
отделение на Минской, в бывшем Альфы (а до того Эрсте/Банка Кипра) ))
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cohan
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:19
А кто в курсе - СЭП из ИБ здесь сколько стоит?
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la9
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Додано: Чет 18 лют, 2021 10:16
la9 написав:
А кто в курсе - СЭП из ИБ здесь сколько стоит?
переказ коштів за межі Банку по СЕП 0,3% від суми переказу,
min 5,00 грн max 1000,00 грн
жлобство, думаю затестить карту с p2p, но держать 100+ ради 7% пока не хочется
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cohan
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Додано: Вів 01 чер, 2021 14:30
Сегодня протестил безналичное пополнение депо. Чужим п2п на 2620, а потом сразу через приложение пополнить депо из меню "депозиты". Всё работает!
За вход через п2п на депокарту комиса нет.
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la9
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Додано: Вів 01 чер, 2021 15:54
la9 написав:
Сегодня протестил безналичное пополнение депо. Чужим п2п на 2620, а потом сразу через приложение пополнить депо из меню "депозиты". Всё работает!
За вход через п2п на депокарту комиса нет.
А по закінченню депо видача налу шо зайшов безналом не з комісом як в Руслана?
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Квесторе_поверніться
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Идея Банк
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