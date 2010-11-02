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Агропросперис
Банк (Астра Банк)

Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Агропросперис Банк (Астра Банк) 3.6 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
4%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 16:31

К сведению банкиров инфляция уже 11% подтвеждает НБУ, а у ВАс депо под 11%. Вкладчик получит 8,8% т.е сотрудничание с банком принесет убытки.
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:15

  iurii44 написав:К сведению банкиров инфляция уже 11% подтвеждает НБУ, а у ВАс депо под 11%. Вкладчик получит 8,8% т.е сотрудничание с банком принесет убытки.


ну, банк-то тратит 11%, овгз 13%, на эти два прОцента и живет
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:47

  iurii44 написав:К сведению банкиров инфляция уже 11% подтвеждает НБУ, а у ВАс депо под 11%. Вкладчик получит 8,8% т.е сотрудничание с банком принесет убытки.

Выгоднее скупать материальные вещи прозапас.
Investor_K
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