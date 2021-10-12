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Агропросперис
Банк (Астра Банк)

Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Агропросперис Банк (Астра Банк) 3.6 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
4%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 16:31

К сведению банкиров инфляция уже 11% подтвеждает НБУ, а у ВАс депо под 11%. Вкладчик получит 8,8% т.е сотрудничание с банком принесет убытки.
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:15

  iurii44 написав:К сведению банкиров инфляция уже 11% подтвеждает НБУ, а у ВАс депо под 11%. Вкладчик получит 8,8% т.е сотрудничание с банком принесет убытки.


ну, банк-то тратит 11%, овгз 13%, на эти два прОцента и живет
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:47

  iurii44 написав:К сведению банкиров инфляция уже 11% подтвеждает НБУ, а у ВАс депо под 11%. Вкладчик получит 8,8% т.е сотрудничание с банком принесет убытки.

Выгоднее скупать материальные вещи прозапас.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 04:43

  iurii44 написав:К сведению банкиров инфляция уже 11% подтвеждает НБУ, а у ВАс депо под 11%. Вкладчик получит 8,8% т.е сотрудничание с банком принесет убытки.

Если брать во внимание продукты, то предположу что % выше,есть спрос,а вот железобетон надо искать для сдачи в аренду,увы комуналка будет даже без арендаторов
sens
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:18

  sens написав:
  iurii44 написав:К сведению банкиров инфляция уже 11% подтвеждает НБУ, а у ВАс депо под 11%. Вкладчик получит 8,8% т.е сотрудничание с банком принесет убытки.

Если брать во внимание продукты, то предположу что % выше,есть спрос,а вот железобетон надо искать для сдачи в аренду,увы комуналка будет даже без арендаторов


продукты, кстати, да, слежу за краной рыбой "приготовленной": раньше можно было по 50-55 за 100 грамм, теперь не менее 65 за 100, это при всех скидках акциях распродажаж
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:28

ну, банк-то тратит 11%, овгз 13%, на эти два прОцента и живет[/quote]

Вы забыли кредиты банка под 30%. Вот это жизнь !!!
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:45

  sens написав:
  iurii44 написав:К сведению банкиров инфляция уже 11% подтвеждает НБУ, а у ВАс депо под 11%. Вкладчик получит 8,8% т.е сотрудничание с банком принесет убытки.

Если брать во внимание продукты, то предположу что % выше,есть спрос,а вот железобетон надо искать для сдачи в аренду,увы комуналка будет даже без арендаторов

Какиеипродукты есть смысл прикупить прозапас этак на год-два?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 22:42

Сухое молоко, яичный порошок, сушеный картофель.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 14:37

  demichh написав:Сухое молоко, яичный порошок, сушеный картофель.

консервы,спирт,вода, все что имеет длительный срок хранения
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 17:11

  iurii44 написав:ну, банк-то тратит 11%, овгз 13%, на эти два прОцента и живет


Вы забыли кредиты банка под 30%. Вот это жизнь !!![/quote]

ну кредиты 30% вовсе не гарантировано, может быть и в минус, а вот переложить в ОВГЗ - непыльная работка
cohan
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