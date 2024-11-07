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Як охолодити квартиру
без кондиціонера?

Як охолодити квартиру без кондиціонера?
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 16:55

Re: 20 способов спастись от жары на работе

У відпустку на три місяці? :)
Zaritskaya
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 12:40

Увлажнитель воздуха хорошо в жару помогает. Но кондиционер при этом лучше не включать,т.к. можно простудиться.
taniamoon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:32

как же в офисе реально выжить без кондиционера?! :shock: задохнуться можно! что за компания будет так издеваться надо сотрудниками))
maxgordeev
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 16:07

Re: 20 способов спастись от жары на работе

А я летом мерзла в офисе из-за кондиционера и ходила на улицу погреться)
Genicent
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 22:52

У нас на работе всегда проходной двор и двери настежь открыты, поэтому такой проблемы нет даже летом :D
Katrusya
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 10:34

Кондиционер в помощь, ну или вентилятор) Слаба богу у нас в офисе нормально
Карина567
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 12:02

Вот бы работать на берегу океана, лёжа в тени под пальмой.
JenyaBond
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 12:06

Re: 20 способов спастись от жары на работе

скорей бы лето
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:45

Кондиционером)
Alison
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 19:01

тепер трепа пост як нагріти квартиру без опалення :(
Палпатін
 
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