Як охолодити квартиру без кондиціонера?

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Додано: Суб 28 кві, 2018 16:55
Re: 20 способов спастись от жары на работе
У відпустку на три місяці?
Додано: Пон 30 лип, 2018 12:40
Увлажнитель воздуха хорошо в жару помогает. Но кондиционер при этом лучше не включать,т.к. можно простудиться.
Додано: Сер 13 лют, 2019 14:32
как же в офисе реально выжить без кондиционера?! задохнуться можно! что за компания будет так издеваться надо сотрудниками))
Додано: Сер 13 лют, 2019 16:07
Re: 20 способов спастись от жары на работе
А я летом мерзла в офисе из-за кондиционера и ходила на улицу погреться)
Додано: Сер 17 кві, 2019 22:52
У нас на работе всегда проходной двор и двери настежь открыты, поэтому такой проблемы нет даже летом
Додано: Сер 22 тра, 2019 10:34
Кондиционер в помощь, ну или вентилятор) Слаба богу у нас в офисе нормально
Додано: Пон 16 вер, 2019 12:06
Re: 20 способов спастись от жары на работе
скорей бы лето
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