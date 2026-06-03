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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3345334633473348
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 23:13

  Хомякоид написав:
  Hotab написав:
А оце , яке ти навмисно «забув» включити в цитату:
  flyman написав:якщо сотка кешем - потенційний гангстір
.



писав чітатєль, пісятєль, чи колектив авторів обліківки «flyman”?


Флуман почав підтасовувати повідомлення. Зовсім дно.
Але запишемо в блокнотик на майбутнє.

Найдивніше не це.
Сидиш собі в підвалі десятки років , не їздиш нікуди бо всі квитки не поміщаються в 140 дол на місяць, ок, твій вибір. Але навіщо ти штовхаєш , де найкраще жити, де які гроші ходять , не бувавши там навіть проїздом? Якийсь халамидник наспівав свою субʼєктивну думку на ютубі, ти несеш це в маси і радиш іншим, серйозно?
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 23:17

  shapo написав:
  won написав:
Канада, США, Австралія, Туреччина - мінуси для імміграції.
А Швейцарія, хоч і дуже гарна, та он хоче провести референдум на обмеження кількості свого населення. Хто ще не встиг заїхати - треба поспішити. Бо буде хоч і гарна країна, але недоступна. І вони насправді великі молодці, що не йдуть на поводу у транснац корпорацій і інших зовнішніх політичних сил.


Швейцария всегда была сложной страной для эмиграции.
Про Турцию не знаю да и она на любителя.
Ранее в США было полно нелегалов и их особенно не отлавливали,а леваки в Канаде,США и Австралии ещё и запустили последние годы много мусора.
Но сейчас ситуация везде меняется и будет только ужесточаться - мультикультурализм подходит к завершению.


Я-бы с чем-то согласился насчет мультикультуризма и США, если-бы не одно НО.
У меня впечатление, что борятся не с иммиграцией, которая будет в будущем, а с тем, чтобы выпихнуть всех кого получится. И легалов и нелегалов. И цветных и белых. Вне зависимости от религии, расы, происхождения. Да, латиносам достается больше.
Если попробовать рассмотреть это с точки зрения развития ИИ и влияния его на экономику, то надо будет вводить базовый доход. И чем меньше населения, тем меньше ртов надо содержать.
С такой точки зрения, то что происходит имеет логику.
Со остальных точек зреняи, я логики не прослеживаю.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 23:32

  BIGor написав:
  won написав:Хай ті країни якими завгодно цивілізованими себе не називають, але це - концтабір, диктатура і клітка, де люди - раби, винтики. В такі країни точно нема сенсу їхати.

В які країни варто їхать?


Наверное в Зимбабве, где, если я не ошибаюсь, до отмены национальной валюты, которую никто не контролировал, на рынок возити тачки купюр, а после того, что были в ходу купюры в 100 триллионов зимбабвийских долларов, национальную валюту отменили как таковую.
Я не совсем понимаю, что плохого в том, какая система денежного обращения в США?
Очень удобная.
Меня больше напрягает скорость работы банковских операций.
А остальное - вполне имеет свои положительные стороны.
Я вообще не вижу плюсов в использовании наличных.
Можно тогда и наличные поставить под сомнение, и перейти на натуральный обмен.
Кстати, кто помнит, в Украине было время, когда не было практически иных коммерческих транзакций кроме бартера. Ну и что тут хорошего?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 23:39

  Хомякоид написав:
  Прохожий написав:BIGor
"У варшавському районі Гоцлав поліція затримала українця, якого підозрюють у незаконному вилові сома, довжиною у понад 182 см, з місцевого озера Балатон та його транспортуванні з порушенням правил."
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7238955/
твои "коллеги - аудиторы" развлекаются? :shock:

продолжайте в том же духе, долб.е.ы....


Я просто дурію з українських вільнолюдей за кордоном.
Один сома з центрального ставка браконьерить в центрі міста, інший в закритий заповідник їде і викладає відео, ще одне чудо на Гаваях кидає камнем в червонокнижного тюленя і каже що йому на все насрати.

Плять, а потім питають а чому нас не беруть в ЄС. Невже українці в масі зовсім довбні :shock:


Ну-ну.
Украинцы - патриоты.
Даже украинцы в Америке.
После начала полномасштабки, 2 украинца в баре недалеко оот меня повздорили насчет того, кто из них больший патриот Украины.
В результате спора, один другому нанес ножевое ранение в шею, которое оказалось несовместимым с дальнейшим продолжением не только спора, но и дальнейшего бренного существования.
В результате, один патриотично отправился в лучший мир, второй патриотично отправился на государственное содержание в места не столь отдаленные, сколь необходимые.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 23:45

  Water написав:
  Хомякоид написав:
  Water написав:Ви за будівельні роботи згідно договору розрахувались?



Розрахунок вчасно і згідно домовленостей.
Всі довольні.

Тобто вчорну. В першу чергу погляньте на себе.

Не совсем понимаю что такое "вчерную" рассчитаться за выполненную работу.
Если я найму ...скажем мекса и рассчитаюсь с ним даже наличными, ни я ни он не нарушают ни одного закона. Возможно, если ограничения по сумме разовых выплат наличными. Но интересовался.
Но он обязан будет указать этот доход в своей налоговой декларации. Даже если он нелегал.
Если-же я нинимаю кого-бы то ни было на постоянной основе, то обязан буду "настучать" и выдать 1099.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 23:55

Щось давно не було новин з Канади, від правнука барона Мюнхаузена.
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